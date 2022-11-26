. Настя Ивлеева заявила, что и дальше планирует сниматься в кино
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Настя Ивлеева заявила, что и дальше планирует сниматься в кино

Настя Ивлеева заявила, что и дальше планирует сниматься в кино
Недавно ведущая Настя Ивлеева исполнила роль в многосерийном фильме «Монастырь». Новоиспечнная артистка не желает останавливаться вопреки критике. Исполнительница главной роли в сериале «Монастырь» Настя Ивлеева рассказала, что вошла во вкус после дебютного появления в кино. И теперь знаменитость мечтает о новых ролях. Отметим, в новой кинокартине Александра Молочникова «Монастырь» Настя Ивлеева исполнила роль девушки легкого поведения Марии. Героиня Ивлеевой попадает в мужской монастырь. Там Мария заявляет о желании начать праведную жизнь.
Зрители и коллеги Ивлеевой неоднозначно оценили работу актрисы. Но это не смутило Настю. Она не собирается сдаваться, а хочет развиваться на актерском поприще. «Актерская игра для меня совершенно новое детище. И поскольку я играю не себя саму, а персонажа, другого человека, приходилось вживаться, нащупывать какие-то приемы, которые мне помогут воплотить замысел в жизнь. Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать», – рассказала Ивлеева в беседе с kp.ru. Напомним, ранее Станислав Садальский раскритиковал Настю Ивлееву. Артист признался, что блондинка хотела взять у него интервью. Вот только Садальский считает Ивлееву неинтересной и неначитанной. Поэтому и новая работа телеведущей не привлекает актера.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

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