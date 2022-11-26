. Наталья Антонова рассказала, как пережила смерть ребенка

Актриса Наталья Антонова призналась, кто ее вытащил после трагедии. Звезда сериала «Возмездие» пыталась оградить других своих детей от горя. Наталия Антонова уже много лет снимается в кино. В ее копилке более 70 ролей. Она была в браке с Александром Вершининым. Вторым ее мужем стал Николай Семенов. Артистка редко появляется на публике. А на днях она снялась в передаче «Привет, Андрей!», куда пришла со старшим сыном Артемом Вершининым, который пошел по стопам мамы. На съемках она призналась, что благодаря ей наследник заинтересовался кино и даже отметился в картине «Бригада». Тогда ему было чуть меньше двух лет. Во время эфира Антонова призналась, что пережила смерть сын. Сейчас у нее всего трое детей.«Четыре года назад я потеряла сына четвертого. Ему было всего два месяца. Произошла остановка сердца. Мое сердце разрывалось от боли и непонимания. И вдруг я увидела, Артему был 21 год, не моего ребенка, а я увидела рядом с собой огромного теплого мужчину, который выносит меня из горя на руках. Мы постарались с мужем оградить еще совсем маленьких детей от самого страшного дня, от прощания с нашим сыном. А Артем был рядом до последней минуты. Он дал желание жить», – рассказала актриса.