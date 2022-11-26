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Назван способ найти шпионскую программу на телефоне

Назван способ найти шпионскую программу на телефонеДиректор SafeNet Кувиков призвал отслеживать приложения для выявления шпионской программы

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков заявил, что найти шпионскую программу на телефоне непросто. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Кувиков объяснил, что злоумышленникам проще затаиться, чтобы спокойно вести свою деятельность. Он назвал способ выявления шпионской программы на телефоне и подчеркнул, что для этого необходимо отслеживать приложения, социальные сети и мессенджеры на предмет активных устройств.

«Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное — следить за активностью google или icloud-аккаунтов», — призвал он.

Ранее россиянам назвали способ распознать слежку смартфона за владельцем. Руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян отнес к таким признакам быстрый перегрев гаджета, резкий рост объема потребляемого интернет-трафика и более быструю разрядку телефона.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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