. Не ретроградный Юпитер: гороскоп для всех знаков зодиака до конца 2022 года

В астрологии одной из важнейших планет считается Юпитер. 25 ноября ретроградная фаза газового гиганта подойдет к концу. Планета снова начнет правильное движение по своей орбите. Выход Юпитера из ретро-фазы повлияет на все знаки зодиака. Астрологи уже составили прогноз до конца года.

Прогноз на конец 2022 года для знаков зодиака стихии Огня

Гороскоп для Овнов обещает приятные события в общении, любви и семейных делах. Звезды советуют начать подготовку к Новому году. Благоприятны перестановки в доме, ремонт и строительство.





Интуиция Львов часто их подводила, но не теперь. До конца 2022 года можно доверять своему «шестому чувству». Декабрь подарит ясность и понимание, куда стоит двигаться.

Астрологический прогноз для Стрельцов говорит, что представителей знака ждут много приятных событий:

интересные поездки;

изучение чего-то нового;

встреча с родственниками и старыми друзьями.

Стрельцы могут выбирать, чем они хотят заниматься. У них будет много возможностей, поэтому не следует ими пренебрегать.

Как Юпитер повлияет на судьбу земных знаков зодиака





Тельцы поймут, что поступали неправильно по отношению к родным. Не стоит из-за этого сильно переживать. Попросите прощения и отпустите ситуацию.

Выход Юпитера из ретро-фазы принесет Девам улучшение самочувствия и настроения. Однако в запале не стоит рисковать.

У Козерогов улучшится эффективность взаимодействия с людьми. Это поможет добиться лучших результатов на работе. Не бойтесь попросить помощи. Многие готовы искренне оказать услугу, ничего не прося взамен.

Гороскоп до конца года 2022 года для знаков стихии Воздуха





Юпитер, вернувшись в нормальное положение, щедро одарит Близнецов вдохновением. Креативность и нестандартный подход помогут достичь новых карьерных высот.

Приятные, хоть и небольшие изменения ожидают Весов. Представители знака смогут снова вернуть веру в себя, повысить самооценку и наконец-то отпустить события прошлого. Пришла пора взять в свои руки ответственность за свою жизнь.

Водолей откроет в себе новые грани продуктивности и выносливости. Он станет более позитивно смотреть на мир. Благоприятное время, чтобы стать на путь достижения своей мечты.

Как Юпитер определит судьбу знаков стихии Воды





Газовый гигант позволит Ракам в декабре стать более добрыми, чуткими и заботливыми друзьями, партнерами, родственниками. Семейные дела будут приносить им настоящее удовольствие. А вот находиться в одиночестве Ракам не стоит.

Скорпионов ожидают неприятные события в сфере любви. Возможно недопонимание с партнером, потеря доверия. Гороскоп рекомендует не сосредотачиваться на причинах проблем, а заниматься их решением.

В декабре 2022 года Рыбы поймут, что им нечего делить с некоторыми людьми. Пора прекратить вражду. У них хватит мудрости, чтобы сделать первый шаг.