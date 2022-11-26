. Новое сравнение The Witcher 3 демонстрирует основные изменения в next-gen версии
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Новое сравнение The Witcher 3 демонстрирует основные изменения в next-gen версии

Новое сравнение The Witcher 3 демонстрирует основные изменения в next-gen версии


На этой неделе показали первую демонстрацию обновленной версии The Witcher 3. Апдейт для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC выйдет уже 14 декабря, и разработчики обещают массу изменений, при этом не только графических.

Канал ElAnalistaDeBits выпустил сравнение базовой версии The Witcher 3 с обновленной версией проекта, при этом обратив внимание на конкретные изменения, которые анонсировали разработчики:



Повышенное качество деревьев, травы и другой зелени.



Улучшенное освещение, что заметно повышает качество картинки в игре, придавая объектам объем.



Трассировку лучей (будет только на Xbox Series X, Playstation 5 и PC, на Xbox Series S отсутствует). Отмечается, что трассировка лучей не используется для отражений.



Новый вид из-за плеча главного героя.



Фоторежим.



Новые опции, вроде увеличения размера субтитров.

И многое другое, ниже в ролике можно наглядно увидеть основные изменения в next-gen версии The Witcher 3, в том числе, в сравнении с базовой версией игры.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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