Новое сравнение The Witcher 3 демонстрирует основные изменения в next-gen версии
Сегодня, 17:00 Вадим Карасев
На этой неделе показали первую демонстрацию обновленной версии The Witcher 3. Апдейт для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC выйдет уже 14 декабря, и разработчики обещают массу изменений, при этом не только графических.
Канал ElAnalistaDeBits выпустил сравнение базовой версии The Witcher 3 с обновленной версией проекта, при этом обратив внимание на конкретные изменения, которые анонсировали разработчики:
Повышенное качество деревьев, травы и другой зелени.
Улучшенное освещение, что заметно повышает качество картинки в игре, придавая объектам объем.
Трассировку лучей (будет только на Xbox Series X, Playstation 5 и PC, на Xbox Series S отсутствует). Отмечается, что трассировка лучей не используется для отражений.
Новый вид из-за плеча главного героя.
Фоторежим.
Новые опции, вроде увеличения размера субтитров.
И многое другое, ниже в ролике можно наглядно увидеть основные изменения в next-gen версии The Witcher 3, в том числе, в сравнении с базовой версией игры.
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По материалам: newxboxone