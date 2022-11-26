. Новый трейлер Marvel’s Midnight Suns посвятили боевой системе в игре

Вадим Карасев





Уже скоро, 2 декабря, должен состояться релиз игры Marvel’s Midnight Suns. Это новый проект по вселенной Marvel, который выполнен в довольно необычном жанре тактической ролевой игры. Запланирована к релизу игра Marvel’s Midnight Suns на 2 декабря для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, а на других платформах она появится позже, в том числе на Xbox One.

Авторы Marvel’s Midnight Suns уже выпустили немало геймплейных видео по проекту, представив практически всех героев, которые будут в тактическом проекте. Теперь же они опубликовали отдельное видео по боевой системе в игре. Ролик показывает, как сочетаются способности разных персонажей и карточки, которые будут в игре.

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