. Новый трейлер Marvel’s Midnight Suns посвятили боевой системе в игре
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Новый трейлер Marvel’s Midnight Suns посвятили боевой системе в игре

Новый трейлер Marvel’s Midnight Suns посвятили боевой системе в игре


Уже скоро, 2 декабря, должен состояться релиз игры Marvel’s Midnight Suns. Это новый проект по вселенной Marvel, который выполнен в довольно необычном жанре тактической ролевой игры. Запланирована к релизу игра Marvel’s Midnight Suns на 2 декабря для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, а на других платформах она появится позже, в том числе на Xbox One.

Авторы Marvel’s Midnight Suns уже выпустили немало геймплейных видео по проекту, представив практически всех героев, которые будут в тактическом проекте. Теперь же они опубликовали отдельное видео по боевой системе в игре. Ролик показывает, как сочетаются способности разных персонажей и карточки, которые будут в игре.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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