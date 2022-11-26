. Нумеролог рассказала, как вычислить возраст души и узнать свое предназначение в этой жизни

Учение о реинкарнации говорит, что душа перерождается многократно. Ее возраст существенно отличается от биологического и позволяет узнать, какова миссия человека в этой жизни. Это знание облегчает судьбу. Человеку не стоит тратить время на то, чтобы понять, кто он есть и куда двигаться. Нумеролог Дарья Колегова рассказала, как можно вычислить возраст души и узнать свое предназначение.

Как вычислить возраст души

Узнать сокровенное число поможет дата рождения. Достаточно суммировать все цифры, пока не получится одна.

Например, дата рождения 29.11.1987. Складываем все цифры: 2+9+1+1+1+9+8+7=38. Теперь складываем 3 и 8, снова получаем двузначное число 11. Складываем 1+1 и получаем двойку.

Последний шаг ― ознакомление с характеристикой полученной цифры. Она расскажет о возрасте души и поможет узнать ваше истинное предназначение.

1 ― душа только появилась на свет





Первый уровень требует особой ответственности. У молодых душ, еще не живших на планете, нет опыта. Поэтому им следует набраться его за отведенное им время. «Единичкам» крайне важно окружать себя независимыми и мудрыми людьми, чтобы брать с них пример. Они любят все новое и открыты миру. Не боятся попробовать себя в разных делах и чему-то научиться.

2 ― возраст души – около 100 лет

Предназначение жизни состоит в усилении навыка коммуникации. Душа уже была в этом мире и поняла, насколько важно общение. Теперь ей нужно усилить свои дипломатические навыки. Слабой чертой является эгоистичность.

3 ― все еще юная душа

Возраст составляет в пределах 150-200 лет. У этой души уже есть понимание, кто она и как строить отношения с людьми. Теперь же миссия состоит в развитии талантов. В этом перевоплощении душа желает заявить о себе на весь мир. Нужно остерегаться одиночества.

4 ― наступает зрелость





Энергетика этой души располагает людей. У нее уже есть опыт общения, мудрость и достаточно развитая интуиция. Это воплощение хочет служить людям. Оптимальный вариант ― наставничество. Главное, выбрать близкую сферу и дело, которое будет приносить удовольствие.

5 ― возраст души – около 500 лет

Зрелость чувствует себя счастливой. Именно это двигает душой, когда она выбирает путь служения людям. Зачастую они уделяют чужим желаниям больше внимания, чем собственным. Но их это не смущает. В то же время «пятерки» любознательны и постоянно пытаются попробовать что-то новенькое.

6 ― возраст души – 600-700 лет

С самого детства чувствительные и эмпатичные. Умеют раскрывать чужие таланты. Лучшие профессии для «шестерки»:

воспитатель;

педагог;

репетитор;

тренер;

наставник.

Это глубокие личности, которые понимают других людей. Именно поэтому они могут быть духовными наставниками.

7 ― мудрая душа





Она прожила на планете около 1000 лет. Может похвастаться высоким интеллектом и эрудицией. Знает, чего хочет. Это отличные организаторы, лидеры и ораторы, которые могут вести за собой толпы людей.

8 ― подготовка к последнему перевоплощению

Окружающим эта мудрая душа кажется загадкой. Они настолько необычные и нестандартные, что так и притягивают к себе внимание других. Но сама «восьмерка» хочет спокойствия. Поэтому она зачастую выбирает уединение и затворнический образ жизни.

9 ― цикл воплощений завершается

Миссия этой старой души — в помощи людям. Они делают это своим способом: становятся врачами, психологами или священниками, изучают астрологию или эзотерику. Душа знает, что это последний цикл перевоплощения, и пытается максимально помочь другим.