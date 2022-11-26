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Ольга Бузова вернулась к бывшему мужчине

Ольга Бузова вернулась к бывшему мужчине
Ведущая Ольга Бузова эмитирует любовь. Артистка расплылась в улыбке в объятиях экс-участника «Дома-2». Исполнительница Ольга Бузова заинтриговала поклонников дружбой с Романом Гриценко. Блогер снялся в новом клипе знаменитости. А фанаты заподозрили роман между звездами. Напомним, Ольга Бузова в свои 36 мечтает о замужестве. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая больше не надевала обручальное кольцо. Поклонники и коллеги переживают за Ольгу. Неудачный роман с Давидом Манукяном вновь заставил теледиву усомниться в мужчинах. Однако неожиданно Бузова появляется на глазах у страны с новым возлюбленным. Им оказался блогер Роман Гриценко.
Счастливая Ольга нежилась в объятиях экс-участника «Дома-2» на фоне ночной Москвы. Вот только все это происходило в новом клипе Ольги на песню «Худи». «Мне так идет твоя худи, твоя худи. Опять пять утра, а мы че-то чудим. Я знаю, что будет — покусанные губы. И мысли, что мы счастливыми будем», – отметила Бузова в соцсетях. К слову, поклонникам Ольги Бузовой давно известно о чувствах Романа Гриценко к телеведущей. Вот только артистка всегда отвергала настойчивого кавалера. Появление Гриценко в клипе Бузовой заставило поклонников усомниться в холодности Ольги.  Напомним, недавно коллега Ольги Бузовой посоветовала ей скорее выйти замуж. Анита Цой напомнила артистке, что мужчины редко интересуются старыми девами.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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