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Опубликована карта боевых действий на Украине на 26 ноября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 26 ноября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 26 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Опубликована карта боевых действий на Украине на 26 ноября


Кадр: телеграм-канал «Минобороны РФ»

По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские войска предотвратили попытки противника провести атаки на нескольких направлениях. Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами двух тактических групп предприняли неудачное наступление в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, российская артиллерия и огнеметы нанесли удар по районам сосредоточения противника на купянском направлении, помешав Украине провести атаку в сторону села Новоселовское.

Конашенков добавил, что после провала контратаки на донецком направлении Киев потерял до 70 военнослужащих, три танка и две бронемашины. На южно-донецком направлении ВСУ попытались восстановить утраченные позиции в районе Новомихайловки и Никольского в Донецкой народной республике. В результате российские войска отбросили противника на исходное положение.

Представитель Минобороны также сообщил об уничтожении склада боеприпасов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области были атакованы две украинские установки РСЗО «Град».

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, 904 боевые машины РСЗО, 6825 танков и других боевых бронированных машин, 2565 беспилотников, 390 зенитных ракетных комплексов, 7362 единицы военной автомобильной спецтехники, а также 333 самолета и 177 вертолетов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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