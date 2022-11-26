. Особенности и преимущества тестораскаточной машины

Вадим Карасев





Тестораскаточная машина является одним из важных станков для производства хлебобулочных изделий. Тесто, раскатанное в пласт, может быть использовано для изготовления булочек, пирогов, куличей, печенья и других видов продукции. Этот станок подходит не только для пекарен, но и для небольших пекарных цехов. Данное оборудование позволяет ускорить процесс раскатки теста, что способствует снижению затрат на производство. Купить тестораскаточную машину можно на сайте complex-trade.ru.

Достоинства тестораскаточной машины

Тестораскаточная машина – это устройство для раскатывания теста в тонкий пласт, который затем используется для выпечки хлеба, пирогов, пиццы. На сегодняшний день многие пекарни приобретают тестораскаточные машины, так как без них просто невозможно обойтись. Машина используется для раскатки и нарезки теста на рожки, кольца и другие виды изделий. С ее помощью можно быстро и качественно готовить изделия из дрожжевого и слоеного теста. Данная машина имеет ряд преимуществ, которые позволяют ей успешно конкурировать с другими видами оборудования:

высокая производительность;

высокая точность раскатки;

низкая себестоимость;

простота в эксплуатации;

низкий уровень шума при работе.

Процесс изготовления кондитерских изделий занимает гораздо меньше времени, чем вручную. Тестораскаточные машины значительно сокращают время на раскатку теста и изготовление выпечки. Благодаря этому оборудованию можно быстро выпекать пироги, пирожки, торты и другую выпечку.

Почему выгодно использовать тестораскаточную машину на производстве

Тестораскаточная машина – это устройство, которое позволяет раскатать тесто и получить из него листы или полоски. В зависимости от технических характеристик, она может быть предназначена для работы с разными видами теста:

с дрожжевым;

без дрожжевым;

слоеным;

песочным;

пельменным;

для производства пиццы.

Тестораскаточная машина – это специальное оборудование, которое предназначено для раскатки теста. С помощью тестораскаточной машины можно получить очень тонкий и ровный пласт теста, который впоследствии можно использовать для изготовления любых кулинарных изделий. На сегодняшний день тестораскаточные машины широко используются в крупных пекарнях, а также в небольших пекарнях и кондитерских. Для производства кондитерских изделий нужно использовать только качественные ингредиенты. Если не соблюдать технологию приготовления теста, то в конечном продукте могут образоваться пустоты и пустоты, которые могут привести к разрыву изделия, уменьшению его объема. Тестораскаточная машина позволяет получить качественное тесто, с равномерной структурой и ровными краями.