. От романтики до финансов: гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря
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От романтики до финансов: гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря

От романтики до финансов: гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря

Астрологическая картина конца осени-начала зимы настолько неоднозначна, что этот период нельзя назвать благоприятным либо нет. Астролог Ирина Душкина рассказала, кого из представителей зодиакального круга ждет романтика, а кто будет вынужден отбиваться от ударов судьбы. Читайте гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря.

Астрологическая характеристика недели

Ноябрь закончится тригоном Марса и Сатурна, а также оппозицией Меркурия и Марса. Это значит, с одной стороны, что придется воспитывать в себе терпение и неспешность, а с другой, что без отстаивания своих интересов не обойтись. Успеха добьются те, кто не будут бросаться в пучину эмоций, не ответит на вызовы общества. Стоит сохранять спокойствие любыми способами, лелеять ощущение гармонии в душе и разуме.

С 30 ноября секстиль Меркурия и Сатурна подарит шанс всем гражданам, занятым умственным трудом, совершить какой-то прорыв или открытие.


Первый зимний месяц начнется с оппозиции Венеры и Марса. 1 декабря многие ощутят особую ранимость, причем поводы для этого окажутся самые пустяковые. Соблазны будут поджидать на каждом шагу, многие из них почти невозможно игнорировать. Если не уверены в своей стойкости, лучше остаться дома, чтобы не сделать чего-то, о чем после придется жалеть.

Уже на следующий день секстиль Венеры и Сатурна нивелирует этот неблагоприятный транзит. Вновь вернутся ответственность, рациональность, трезвая оценка ситуации.

Неделя закончится квадратурой Венеры и Нептуна, что не играет на руку делам любовным. Вряд ли произойдут серьезные ссоры и разрыв отношений, но может быть ситуация, когда партнер покажет себя не с лучшей стороны.

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря

Овен (21 марта — 19 апреля)

Отсутствие энтузиазма в работе заставит Овнов отложить текущие несрочные дела, и это очень хорошо. Качественный сон и релакс помогут вам восполнить силы. Главное, не заставлять себя делать что-то через «не хочу». Встречи с друзьями, вечеринки, приятные знакомства — это то, чем запомнятся выходные дни.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы, несмотря на всю свою основательность и приземленность, ощутят бурю страстей. Излишняя подозрительность будет изматывать влюбленных представителей знака. Они очень не любят сцены ревности, но в итоге могут сами стать их зачинщиками. Все претензии, скорее всего, не имеют ничего общего с реальностью.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам не стоит рассчитывать, что удастся «пробежать длинную дистанцию» — это будет пустая трата сил. К концу рабочей недели изматывающая рутина может ввести вас в состояние стресса. Не опускайтесь до манипуляций, когда хотите чего-то добиться, потому что это все равно сыграет против вас. Все решения стоит принимать в состоянии умственной тишины. В работе вы ощутите поддержку начальства во всех своих начинаниях.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этому знаку всю неделю будет сложно налаживать коммуникацию, они захотят уединения и станут чрезмерно скрытными. Работать в команде сейчас не получится — это будет издевательство над собой. Отношения с супругами тоже отойдут на второй план, по крайней мере до выходных. В субботу и воскресенье одинокие Раки могут стать ближе с кем-то из коллег. В дальнейшем эти отношения имеют шанс стать романтическими.

Лев (23 июля — 22 августа)

В отличие от других знаков, Львы будут тяготеть к роскоши и удовлетворению сиюминутных потребностей. Вся неделя будет отмечена потребительскими настроениями, потому рассчитывать на серьезный подход не стоит. Сосредотачиваться на сложных задачах будет крайне неуютно. Чтобы жить в гармонии с настроенческими веяниями, рекомендуется взять небольшой отпуск.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Те представители знака, которые требуют от партнера слишком много, особенно в начале отношений, могут наконец осознать тщетность этих попыток. Если человек хочет быть с вами, то ему ничего не помешает, и он будет стараться стать лучше ради вас двоих. В материальном плане неделя тоже не подарит удовлетворение, но Девы не из тех, кто привык сдаваться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Удачная неделя для бизнеса и налаживания деловых связей. Вас ожидают полезные знакомства, потому не стоит отказываться от перспективы посетить семинар, встречу либо съездить в командировку. О любви сейчас вы будете думать мало, довольствуясь вялотекущими отношениями и не стремясь к чему-то более волнующему.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы сумеют грамотно распределить ресурсы, потому им хватит и на удовольствия, и на необходимые покупки. Стоит побеспокоиться о здоровье, уделяя внимание как физическому, так и психическому состоянию. Женщины знака будут очень довольны проведенными косметологическими процедурами. Некоторые Скорпионы вполне могут принять судьбоносное решение и соединить с возлюбленным свою жизнь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С 28 ноября по 4 декабря Стрельцы будут заметно философичнее, нежели всегда. Отстранившись от мелких проблем, удастся увидеть большие перспективы и выровнять свое нестабильное настроение. Могут поступить финансовые предложения. Будьте осторожны с торгами на биржах и откажитесь от спекуляций.

Козерог (22 декабря — 19 января)

С понедельника этот знак будет ощущать напряженность в рабочем коллективе, связанную с конкуренцией. Не переживайте, ваше место ждет именно вас, и никто не сможет вас обыграть. Кроме того, звезды «прочертили» положительные финансовые тенденции в обозримом будущем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сложная, но интересная неделя ждет Водолеев. Они, скорее всего, разорвут все путы трудностей и выйдут победителями, набравшись нового, нестандартного опыта. Это поможет поверить в свои силы и, возможно, сменить работу на более перспективную. Также не исключен переезд либо дальнее путешествие.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

А вот Рыб захватят дела семейные, которые, хочешь не хочешь, а придется решать. Постарайтесь избавиться от навязчивых мыслей проработкой своего травматичного опыта, простите обидчиков. Пошатнувшееся здоровье вернется в норму сразу, как только вы сделаете решительный шаг к более позитивному взгляду на жизнь. Радостными будут и трудовые будни, ведь вы наконец сможете заняться тем, что у вас хорошо получается.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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