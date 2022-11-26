. Павел Прилучный рассказал, откуда в нем столько энергии
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Павел Прилучный рассказал, откуда в нем столько энергии

Павел Прилучный рассказал, откуда в нем столько энергии
Актер Павел Прилучный признался, что не дает ему расслабиться. Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» Павел Прилучный ответил на вопрос, откуда он черпает вдохновение. Годы идут, а творческий запал знаменитости не утихает. Отметим, недавно Павел сыграл в новом сериале «Слон» с элементами мистики и детектива. Кинокартина повествует о девушке со сверхъестественными способностями. Герой Прилучного помогает ей разгадывать тайны. Сам актер в мистику не верит. Прагматик Прилучный привык полагаться на трудолюбие и ставить конкретные цели. 
«Я абсолютно прагматичный человек, я не верю ни в мистику, ни во что. Я верю в то, что здесь и сейчас. Ты рисуешь книгу, картину желаний «я хочу этого», но нужно просто поставь цель в голове и добиться этой цели. Все это работает, я верю в это», – заявил Прилучный. А благодаря жене Прилучный не устает ставить эти цели и достигать их. «Откуда у меня запал? Да не знаю, я всегда таким был. И у меня молодая жена, надо», – процитировали Прилучного в Starhit.ru.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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