. Пятилетие отметил всероссийский проект "Добро не уходит на каникулы"

Вадим Карасев

Активистами проекта "Добро не уходит на каникулы" за пять лет стали более 300 тыс. человек.

Проект направлен на создание эффективной системы развития добровольчества в общеобразовательных организациях и повышение уровня мотивации школьников, педагогов и родителей к участию в волонтерской деятельности.

"Проект активно развивается, вовлекая все больше и больше неравнодушных ребят, их родителей и учителей в благородную и бескорыстную волонтерскую деятельность. За это время более 213 тысяч волонтеров – индивидуальных участников присоединились к конкурсу. Более двух тысяч добровольческих отрядов прошли паспортизацию и были занесены в единый реестр. Эти цифры впечатляют, и мы делаем все, чтобы эта позитивная динамика не ослабевала, чтобы в каждой школе страны, каждый ребенок, который имеет желание заниматься добровольческой деятельностью, был поддержан проектом", – отметил директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.

За пять лет существования проекта его участниками стали более 3400 добровольческих отрядов, из которых порядка 600 реализовали свои социальные проекты. Сумма финансирования, выделенная на развитие добровольчества в образовательных организациях, перешагнула отметку в 72 млн руб.

Активисты проекта становятся не только участниками, но и организаторами волонтерских региональных и федеральных мероприятий. С момента начала СВО волонтеры проекта регулярно проводят мероприятия в поддержку российских бойцов, а также детей, прибывших с территорий ЛНР и ДНР.

В 2023 году в рамках проекта "Добро не уходит на каникулы" стартует новый сезон грантового конкурса. Проект запустит новые конкурсы индивидуальных участников и образовательные курсы для волонтеров, с помощью которых каждый сможет самостоятельно изучить основы добровольческой деятельности в России.