. Подборка интересных, странных и немного жутких экспонатов из разных музеев мира (15 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подборка интересных, странных и немного жутких экспонатов из разных музеев мира (15 фото)

Музей замка Грипсхольм, ШвецияОдно только слово "экскурсия" или "музей" навевает на человека скуку. Но не стоит так обобщать. Предлагаем вам поглядеть на весьма любопытные экспонаты из разных музеев мира. Некоторые из них выглядят предельно странно, другие могут повеселить, а остальные даже напугать. Зато скучными эти экспонаты точно никак не назовешь!

Музей замка Грипсхольм, Швеция


В 1731 году алжирский дей подарил королю Швеции живого льва. Когда лев умер, то его набили и сделали чучело. Но есть нюанс. Местный таксидермист никогда до этого не видел настоящего льва.

Музей «Страха и чудес», Альберта, Канада

Музей «Страха и чудес», Альберта, Канада
Этот экспонат относится к началу 19 века и представляет собой восковую голову ребёнка, Германия. Манекен много лет хранился лицом вниз на отапливаемом чердаке, из-за этого черты лица сплющились и превратились в рыло. Пожалуйста, наслаждайтесь.

Североамериканский центр снежного человека, Боринг, штат Орегон

Североамериканский центр снежного человека, Боринг, штат Орегон
Это копия первого отпечатка ягодиц снежного человека, сидевшего на берегу Сухого ручья в Голубых горах недалеко от города Уолла-Уолла в штате Вашингтон. Сделан отпечаток Полом Фриманом в мае 1993 года. Обратите внимание на фактуру волос.

Токийский национальный музей, Япония

Токийский национальный музей, Япония
Проклятая кукла (соломенная кукла).

Национальный музей игрушек и миниатюры, Канзас-Сити, штат Миссури

Национальный музей игрушек и миниатюры, Канзас-Сити, штат Миссури
Эта симпатичная кукла-автомат читала людям лекции о вреде пьянства. Сделана компанией Character Display Co.

Музей Хельсинкского университета, Финляндия

Музей Хельсинкского университета, Финляндиям
Это экспонат из нашей коллекции детских восковых фигур Ylpö. В настоящее время кукла находится в плохом состоянии.

Парижский музей изящных искусств, Франция

Парижский музей изящных искусств, Франция
Одна из странных скульптур Жана-Жозефа Каррьеса 1891 года — лягушка с кроличьими ушами.

Шетландский музей и архив, Шетландские острова

Китовое глазное яблоко, превращенное в абажур.
Китовое глазное яблоко, превращенное в абажур.

Музей Вент-Хейвена, Форт Митчелл, штат Кентукки

Музей Вент-Хейвена, Форт Митчелл, штат Кентукки
Данный чревовещатель сделан из настоящих человеческих волос и зубов.

Музей Энди Уорхола, Питтсбург, штат Пенсильвания

Музей Энди Уорхола, Питтсбург, штат Пенсильвания
Эта банка была отправлена Уорхолу вместе с письмом поклонника Фредериком П. Виньероном в 1977 году. «Банка с обрезками ногтей, бумагой и мертвыми пчелами», 1977 год, из «Капсулы времени 190».

Музей естественной истории в Венеции, Италия

Музей естественной истории в Венеции, Италия
Ещё одна криповая русалочка от Национального музея Шотландии, Эдинбург

Ещё одна криповая русалочка от Национального музея Шотландии, Эдинбург
Музей Квинсленда, Австралия

Музей Квинсленда, Австралия
Этот ящик для тел был создан распорядителем похорон Филипом Ститтом из компании «Stitt & St George Funeral Directors». Его длина составляла 2,6 метра. Также он был оснащён небольшим генератором охлаждения, и когда он не был занят «клиентами», гробовщик использовал его как холодильник для пива.

Коллекция компании TMHC Inc. по оценке наследия и археологии провинции Онтарио, Канада

Коллекция компании TMHC Inc. по оценке наследия и археологии провинции Онтарио, Канада
Совершенно жуткая двуликая кукольная голова. У нашего экспоната, который находится слева, с одной стороны изображён усатый мужчина, а с другой стороны женщина. Таких кукол было много, изображали их по-разному. В качестве примера, справа мы показываем более безобидного, но не менее жуткого представителя подобных игрушек.

Ярославский художественный музей, Россия

Ярославский художественный музей, Россия
Картина неизвестного художника «Этюды головы кошки». Создана во второй половине XIX века на основе одноименного произведения Франса Снейдерса, которое находится в Эрмитаже.
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Россияне рассказали, чего им не хватает в офисах
Россияне рассказали, чего им не хватает в офисах
Знаки Зодиака, которых ждет удача в декабре 2022 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в декабре 2022 года
Подборка интересных, странных и немного жутких экспонатов из разных музеев мира (15 фото)
Подборка интересных, странных и немного жутких экспонатов из разных
Двойной опыт для игроков в Insurgency: Sandstorm в ближайшие дни, скоро игра выходит в Game Pass
Двойной опыт для игроков в Insurgency: Sandstorm в ближайшие дни,
Назван способ найти шпионскую программу на телефоне
Назван способ найти шпионскую программу на телефоне
Что делать, если промокли ноги. Как быстро согреться
Что делать, если промокли ноги. Как быстро согреться
Стало известно о росте расходов американских домохозяйств
Стало известно о росте расходов американских домохозяйств
Зеленского призвали отказаться от претензий на утраченные территории
Зеленского призвали отказаться от претензий на утраченные территории
Разработчики российского геймдева будут искать идеи в региональных традициях и культуре
Разработчики российского геймдева будут искать идеи в региональных
День Иоанна Златоуста 26 ноября 2022 года: 5 интересных фактов из жизни святого
День Иоанна Златоуста 26 ноября 2022 года: 5 интересных фактов из
В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых
В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации
Путин заявил о неизменности планов по развитию России
Путин заявил о неизменности планов по развитию России

Топ на сегодня

Оценено влияние санкций на Россию и Европу
Оценено влияние санкций на Россию и Европу
Сбер и власти Подмосковья откроют первый в России Центр ИИ-трансформации региона
Сбер и власти Подмосковья откроют первый в России Центр
Россиянам дали советы по онлайн-покупкам в «черную пятницу»
Россиянам дали советы по онлайн-покупкам в «черную пятницу»
Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta
Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta
Сетлана Лобода сообщила, что не собирается отказываться от русского языка и в жизни, и на сцене
Сетлана Лобода сообщила, что не собирается отказываться от русского

Еще по теме

Музеи всего мира поделились своими жутчайшими экспонатами. Теперь поход в музей не кажется таким уж скучным
Эрмитаж вошел в Топ-5 лучших музеев мира
Выставка литых изделий открылась в музее «Коломенское»
Эрмитаж стал пятым в рейтинге музеев мира от TripAdvisor