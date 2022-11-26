. Подборка интересных, странных и немного жутких экспонатов из разных музеев мира (15 фото)

Вадим Карасев

Одно только слово "экскурсия" или "музей" навевает на человека скуку. Но не стоит так обобщать. Предлагаем вам поглядеть на весьма любопытные экспонаты из разных музеев мира. Некоторые из них выглядят предельно странно, другие могут повеселить, а остальные даже напугать. Зато скучными эти экспонаты точно никак не назовешь!Музей замка Грипсхольм, ШвецияВ 1731 году алжирский дей подарил королю Швеции живого льва. Когда лев умер, то его набили и сделали чучело. Но есть нюанс. Местный таксидермист никогда до этого не видел настоящего льва.Музей «Страха и чудес», Альберта, КанадаЭтот экспонат относится к началу 19 века и представляет собой восковую голову ребёнка, Германия. Манекен много лет хранился лицом вниз на отапливаемом чердаке, из-за этого черты лица сплющились и превратились в рыло. Пожалуйста, наслаждайтесь.Североамериканский центр снежного человека, Боринг, штат ОрегонЭто копия первого отпечатка ягодиц снежного человека, сидевшего на берегу Сухого ручья в Голубых горах недалеко от города Уолла-Уолла в штате Вашингтон. Сделан отпечаток Полом Фриманом в мае 1993 года. Обратите внимание на фактуру волос.Токийский национальный музей, ЯпонияПроклятая кукла (соломенная кукла).Национальный музей игрушек и миниатюры, Канзас-Сити, штат МиссуриЭта симпатичная кукла-автомат читала людям лекции о вреде пьянства. Сделана компанией Character Display Co.Музей Хельсинкского университета, ФинляндияЭто экспонат из нашей коллекции детских восковых фигур Ylpö. В настоящее время кукла находится в плохом состоянии.Парижский музей изящных искусств, ФранцияОдна из странных скульптур Жана-Жозефа Каррьеса 1891 года — лягушка с кроличьими ушами.Шетландский музей и архив, Шетландские островаКитовое глазное яблоко, превращенное в абажур.Музей Вент-Хейвена, Форт Митчелл, штат КентуккиДанный чревовещатель сделан из настоящих человеческих волос и зубов.Музей Энди Уорхола, Питтсбург, штат ПенсильванияЭта банка была отправлена Уорхолу вместе с письмом поклонника Фредериком П. Виньероном в 1977 году. «Банка с обрезками ногтей, бумагой и мертвыми пчелами», 1977 год, из «Капсулы времени 190».Музей естественной истории в Венеции, ИталияЕщё одна криповая русалочка от Национального музея Шотландии, ЭдинбургМузей Квинсленда, АвстралияЭтот ящик для тел был создан распорядителем похорон Филипом Ститтом из компании «Stitt & St George Funeral Directors». Его длина составляла 2,6 метра. Также он был оснащён небольшим генератором охлаждения, и когда он не был занят «клиентами», гробовщик использовал его как холодильник для пива.Коллекция компании TMHC Inc. по оценке наследия и археологии провинции Онтарио, КанадаСовершенно жуткая двуликая кукольная голова. У нашего экспоната, который находится слева, с одной стороны изображён усатый мужчина, а с другой стороны женщина. Таких кукол было много, изображали их по-разному. В качестве примера, справа мы показываем более безобидного, но не менее жуткого представителя подобных игрушек.Ярославский художественный музей, РоссияКартина неизвестного художника «Этюды головы кошки». Создана во второй половине XIX века на основе одноименного произведения Франса Снейдерса, которое находится в Эрмитаже.