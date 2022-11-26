. Подборка любопытных фотографий из разных уголков мира от путешественников (18 фото)
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Подборка любопытных фотографий из разных уголков мира от путешественников (18 фото)

С другого ракурса видно, что у Сфинкса сзади есть хвостПредлагаем посмотреть подборку любопытных фотографий из разных уголков мира от путешественников. В своих кадрах они показали достопримечательности с необычного ракурса. Также авторы кадров намекнули, что в разных странах можно найти места поинтереснее, чем всем известные туристические объекты.

С другого ракурса видно, что у Сфинкса сзади есть хвост


Так может выглядеть Венеция во время отлива

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Табель учета рабочего времени, которому 3,2 тыс. лет. Найден в Египте. Среди причин отсутствия работников есть, например, такая: «Укусил скорпион»

Табель учета рабочего времени, которому 3,2 тыс. лет. Найден в Египте. Среди причин отсутствия работников есть, например, такая: «Укусил скорпион»
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Статуя египетского фараона была построена в 1300-х годах до н. э. Но чуть больше 100 лет назад кто-то начиркал на ней свою надпись

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«Эта статуя в Риме напомнила мне Волан-де-Морта»

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По материалам: триникси

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