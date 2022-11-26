. Подборка любопытных фотографий из разных уголков мира от путешественников (18 фото)

Вадим Карасев

Предлагаем посмотреть подборку любопытных фотографий из разных уголков мира от путешественников. В своих кадрах они показали достопримечательности с необычного ракурса. Также авторы кадров намекнули, что в разных странах можно найти места поинтереснее, чем всем известные туристические объекты.С другого ракурса видно, что у Сфинкса сзади есть хвостТак может выглядеть Венеция во время отливаМемориальная доска под статуей в Праге. Все трут собаку на удачуЧасы в аэропорту Амстердама. Внутри «человек» стирает и рисует стрелкиВ конце XIX века один французский почтальон создал свой арт-объект. Ему на это потребовалось 33 годаТабель учета рабочего времени, которому 3,2 тыс. лет. Найден в Египте. Среди причин отсутствия работников есть, например, такая: «Укусил скорпион»«Нашел этого медведя в Денвере, Колорадо. Да, он подглядывает в окно»Тающий дом в ПарижеФейспалм-статуя в одном из соборов БерлинаУтренняя Венеция в туманеСтатуя египетского фараона была построена в 1300-х годах до н. э. Но чуть больше 100 лет назад кто-то начиркал на ней свою надпись«Эта статуя в Риме напомнила мне Волан-де-Морта»Пирамиды внутри Лувра не совпадают друг с другомЗдесь заканчивается Великая Китайская стенаЭто дом в городе Уиттиер (Аляска). В нем живут все жители города«Наткнулся на необычную скульптуру в Праге»Вид изнутри Мачу-ПикчуВ Риме есть статуя в носочках с зайцами