Подборка любопытных фотографий из разных уголков мира от путешественников (18 фото)
Сегодня, 12:20 Вадим Карасев
Предлагаем посмотреть подборку любопытных фотографий из разных уголков мира от путешественников. В своих кадрах они показали достопримечательности с необычного ракурса. Также авторы кадров намекнули, что в разных странах можно найти места поинтереснее, чем всем известные туристические объекты.
С другого ракурса видно, что у Сфинкса сзади есть хвост
Так может выглядеть Венеция во время отлива
Мемориальная доска под статуей в Праге. Все трут собаку на удачу
Часы в аэропорту Амстердама. Внутри «человек» стирает и рисует стрелки
В конце XIX века один французский почтальон создал свой арт-объект. Ему на это потребовалось 33 года
Табель учета рабочего времени, которому 3,2 тыс. лет. Найден в Египте. Среди причин отсутствия работников есть, например, такая: «Укусил скорпион»
«Нашел этого медведя в Денвере, Колорадо. Да, он подглядывает в окно»
Тающий дом в Париже
Фейспалм-статуя в одном из соборов Берлина
Утренняя Венеция в тумане
Статуя египетского фараона была построена в 1300-х годах до н. э. Но чуть больше 100 лет назад кто-то начиркал на ней свою надпись
«Эта статуя в Риме напомнила мне Волан-де-Морта»
Пирамиды внутри Лувра не совпадают друг с другом
Здесь заканчивается Великая Китайская стена
Это дом в городе Уиттиер (Аляска). В нем живут все жители города
«Наткнулся на необычную скульптуру в Праге»
Вид изнутри Мачу-Пикчу
В Риме есть статуя в носочках с зайцами
С другого ракурса видно, что у Сфинкса сзади есть хвост
Так может выглядеть Венеция во время отлива
Мемориальная доска под статуей в Праге. Все трут собаку на удачу
Часы в аэропорту Амстердама. Внутри «человек» стирает и рисует стрелки
В конце XIX века один французский почтальон создал свой арт-объект. Ему на это потребовалось 33 года
Табель учета рабочего времени, которому 3,2 тыс. лет. Найден в Египте. Среди причин отсутствия работников есть, например, такая: «Укусил скорпион»
«Нашел этого медведя в Денвере, Колорадо. Да, он подглядывает в окно»
Тающий дом в Париже
Фейспалм-статуя в одном из соборов Берлина
Утренняя Венеция в тумане
Статуя египетского фараона была построена в 1300-х годах до н. э. Но чуть больше 100 лет назад кто-то начиркал на ней свою надпись
«Эта статуя в Риме напомнила мне Волан-де-Морта»
Пирамиды внутри Лувра не совпадают друг с другом
Здесь заканчивается Великая Китайская стена
Это дом в городе Уиттиер (Аляска). В нем живут все жители города
«Наткнулся на необычную скульптуру в Праге»
Вид изнутри Мачу-Пикчу
В Риме есть статуя в носочках с зайцами
По материалам: триникси