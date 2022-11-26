. Представлена мотогонка TT Isle of Man — Ride on the Edge 3 для Xbox
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Представлена мотогонка TT Isle of Man — Ride on the Edge 3 для Xbox

Представлена мотогонка TT Isle of Man — Ride on the Edge 3 для Xbox


Издательство Nacon официально анонсировало новую мотогонку для Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC — TT Isle of Man — Ride on the Edge 3. Новый проект знаменитой среди поклонников мотогонок серии выйдет в мае 2023 года.

Авторы TT Isle of Man — Ride on the Edge 3 обещают в игре переработанную физику, 32 трассы, более 40 мотоциклов и гонщиков, плюс совершенно новый режим «Открытые дороги». В новом режиме игроки смогут путешествовать в открытом мире по дорогам острова Мэн в поисках различных достопримечательностей и выполняя активности.


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Стоит сказать, что игрокам на Xbox в 2020 году по программе Games With Gold бесплатно предлагали забрать TT Isle of Man.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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