. Представлена мотогонка TT Isle of Man — Ride on the Edge 3 для Xbox

Вадим Карасев





Издательство Nacon официально анонсировало новую мотогонку для Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC — TT Isle of Man — Ride on the Edge 3. Новый проект знаменитой среди поклонников мотогонок серии выйдет в мае 2023 года.

Авторы TT Isle of Man — Ride on the Edge 3 обещают в игре переработанную физику, 32 трассы, более 40 мотоциклов и гонщиков, плюс совершенно новый режим «Открытые дороги». В новом режиме игроки смогут путешествовать в открытом мире по дорогам острова Мэн в поисках различных достопримечательностей и выполняя активности.

Стоит сказать, что игрокам на Xbox в 2020 году по программе Games With Gold бесплатно предлагали забрать TT Isle of Man.