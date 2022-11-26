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Премьер Польши заявил, что Европа проиграет в случае успеха российской спецоперации

Премьер Польши заявил, что Европа проиграет в случае успеха российской спецоперации

Европа потерпит поражение в случае победы России в ходе спецоперации на Украине, поэтому западные власти должны продолжать поддерживать Киев. Таким мнением поделился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает издание wpn.pl.

Политик не допустил какого-либо третьего варианта развития событий. «Может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», — передает его слова РИА Новости.

В ходе встречи с премьер-министрами Литвы и Украины Моравецкий назвал Киев «стороной свободы», призвав западных лидеров не прекращать помощь украинским властям и контролируемым ими вооруженным подразделениям.

Между тем, как сообщала «Парламентская газета», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдным решение польского председательства не допустить главу российского внешнеполитического ведомства не допустить к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Дипломат указала, что эта организация создавалась именно для обмена противоположными мнениями на международной арене. Текущие же действия Варшавы в корне противоречат этому принципу, подчеркнула она.

Встреча в рамках СМИД пройдет 1-2 декабря в польском городе Лодзь.

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По материалам: pnp.ru

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