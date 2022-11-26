. Путин заявил о неизменности планов по развитию России
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Путин заявил о неизменности планов по развитию России

Путин заявил о неизменности планов по развитию РоссииПутин заявил, что Россия не меняет планов по развитию страны, экономики, социальной сферыСюжетСпециальная военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с матерями военнослужащих, что страна не меняет своих планов по развитию государства, экономики и социальной сферы, несмотря на проведение специальной военной операции. Трансляция мероприятия опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что планы будут реализовываться как в рамках спецоперации, так и в трудовых буднях. Он напомнил, что залогом успехов является единство страны.

25 ноября Путин провел встречу с матерями военнослужащих. По словам президента, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий. «Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», — добавил он.



«Сегодняшние события — это путь к очищению и обновлению страны»

Путин заявил, что сегодняшние события являются путем к очищению и обновлению страны. По его словам, на рубеже 1990-2000-х годов казалось, что все будет хорошо, однако оказалось, что это не так.

Президент отметил, что России пришлось «жить и играть на какой-то чужой поляне», и даже с уровня главы государства «расчищать поляну» сложно.

Ранее Путин заявил, что Россией хотели управлять извне, что привело к нынешней ситуации, в том числе и специальной военной операции на Украине.



Россия добьется целей в спецоперации

Глава государства пообещал, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации. Он подчеркнул, что следует вместе действовать в направлении достижения результата.

Президент также заявил, что Россия на Украине воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. По его словам, были случаи, когда солдат Вооруженных сил Украины расстреливали перед строем, если те оставляли свои позиции в бою.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.



Воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше

Президент полагает, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, тогда бы не было такого количества потерь среди мирных граждан.

По словам Путина, в 2014 году Москва еще не до конца ощущала настроения местных жителей, не было возможности полностью разобраться в происходящих в регионе событиях.

Ранее президент России заявил, что противники пытаются обесценить действия Вооруженных сил России даже в информационном пространстве. По его словам, борьба идет в том числе и с помощью распространения информации. Например, считает президент, многое из публикуемого в информационной сфере побуждает к определенным действиям против тех, кто участвует в СВО.


# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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