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Разнообразие русской кухни: какие новогодние блюда готовят только в России

Разнообразие русской кухни: какие новогодние блюда готовят только в России

Русская кухня богата вкусными и интересными блюдами, которых нет в других культурах. Именно поэтому современные хозяйки не переживают о том, что подавать на праздничный стол. В большинстве семей из года в год на новогодние праздники подаются традиционные блюда. Некоторые рецепты и вовсе передаются из поколения в поколение.

Какие новогодние блюда готовят только россиянки

Холодец

Сложно представить новогодний стол жителей России без холодца. Это традиционная и любимая многими закуска. И даже несмотря на то, что процесс его приготовления небыстрый, многие семьи из года в год продолжают его подавать на праздничный стол. Интересный факт: рецепт холодца на протяжении многих лет остается неизменным.


Классическое блюдо на рульках или ножках принято варить на протяжении 3-4 часов, затем добавляются специи, чеснок и разделанное мясо заправляется бульоном. Вся это должно застыть, поэтому блюдо принято ставить в холодильник на несколько часов.

Оливье

Классический салат, без которого не обходится ни один Новый год в российских семьях, стал популярным в начале 70-х годов. Это было связано с появлением майонезов на прилавках магазинов. На протяжении многих лет рецепт Оливье неоднократно менялся, и в наше время современные хозяйки готовят новогодний салат с курицей, колбасой, мясом и даже рыбой. Классический рецепт традиционного блюда состоит из таких ингредиентов, как колбаса, майонез, зеленый горошек, маринованные огурцы, вареный картофель, морковь, яйца.

Винегрет

Классический любимый салат многих россиян хозяйки готовят из свеклы, зеленого горошка, соленых огурцов, квашеной капусты, картошки, моркови, заправленных растительным маслом. Некоторые хозяйки горошек заменяют фасолью. Интересный факт из прошлого: в 19 веке винегретом называли разные блюда.

“Селедка под шубой”


Еще одна новогодняя классика, без которой сложно представить праздничный стол. Салат сочетает в себе, казалось бы, несочетаемое — сельдь и овощи, но тем не менее это очень вкусно. Сейчас даже веганы могут попробовать такое блюдо, так как рыбу можно заменить морскими водорослями, а вместо яиц используется тофу.

Буженина

Впервые о таком блюде, как буженина, начали говорить еще в далеком 18 веке. Это была любимая еда императрицы Анны Иоанновны. А сейчас современные хозяйки подают запеченную одним куском говядину или свинину на праздничный стол.

Салат “Мимоза”

Современные хозяйки привыкли к сочетанию рыбных консервов с вареным картофелем, луком, морковью, яйцами, заправленными майонезом. Столь необычное блюдо можно нередко увидеть на новогоднем столе.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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