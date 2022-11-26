. Разработчики российского геймдева будут искать идеи в региональных традициях и культуре

Вадим Карасев

В Якутии на площадке федерального форума лидеров цифровой экономики "Цифровой алмаз" прошел отдельный трек, посвященный игровой индустрии в России. В рамках площадки ведущие эксперты отрасли обсудили проблемы и перспективы отечественного геймдева.

Креативный директор студии Сайберия Нова, разработчика игры "Смута" Сергей Русских подчеркнул важность развития игровой индустрии в первую очередь на локальном рынке, чтобы было проще транслировать на зарубежную аудиторию новые механики, сюжеты и визуальные образы. "Вариться в собственном соку все время очень сложно, но в первую очередь нам нужно научиться делать продукты, которые интересны внутри, для своего, местного потребителя, пользователя. Если мы научимся заинтересовывать своих игроков, то транслировать дальше новые механики, новые сюжеты, новые визуальные образы будет делом времени. И постепенно это придет и на азиатский рынок. Мы в состоянии будем выйти и составить определенную конкуренцию", - прокомментировал он.

Кроме того, Русских подчеркнул, что вдохновение можно искать и в региональных традициях и культуре страны.

"Россия многонациональна – я думаю, что в каждом регионе найдутся свои темы, сюжеты, которые будут интересны не только для какого-то локального, маленького рынка", - уверен Русских.

В ходе обсуждения спикеры неоднократно упоминали наличие в России большого количества талантливых инди-разработчиков. В частности, по мнению директора по проектам АНО "Цифровые платформы" (магазин приложений NashStore) Владимира Зыкова, для старта инди-проектов не всегда нужны большие средства – важно помочь разработчикам найти друг друга и объединить усилия.

"Мы видим по своему магазину приложений, что очень много инди-разработчиков которые делают реально очень крутые, востребованные проекты. Они не очень затратные с точки зрения создания, но пользователи на них залипают и в целом довольно много денег в них оставляют", – подчеркнул эксперт.

Заместитель директора студии MYTONA Руслан Тыкушин поддержал необходимость поддержки инди-разработчиков, подчеркнув, что эта сфера "настоящий кладезь идей, новых подходов и талантов, которые способны сформировать новое видение игровой индустрии в России".

"Это современный двигатель, который будет неостановим. У нас есть кадры, потенциал, а самое главное - желание развивать индустрию в регионах и стране. Сейчас для нас самое благодатное время, чтобы начать это делать. Да, возможно посеять инвестиции в несколько разных компаний, пускай это будут десятки маленьких, среди которых обязательно вырастет один гигант, два, три, которые будут приносить множество рабочих мест и множество пополнений в налоговую казну", – поделился своим видением Тыкушин.