. Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам

Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам

Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатамПостпредство РФ направило ноту в ЮНЕСКО из-за отказа в визах российским дипломатам

Постоянное представительство РФ при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) направило ее секретариату ноту из-за невыдачи виз российским дипломатам, пишет ТАСС со ссылкой на постпредство.

Российские дипломаты сообщили ЮНЕСКО о невыполнении Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия. «Наше представительство по дипломатическим каналам обратилось в секретариат ЮНЕСКО — направило ноту», — добавили в постоянном представительстве.

Постпредство уточнило, что два сотрудника министерства иностранных дел РФ «не смогли вовремя получить визы», несмотря на то, что вопрос решался с консульским отделом французского посольства в Москве. «Между ЮНЕСКО и Францией действует соглашение, по которому Париж, как принимающая сторона, обязан оказывать всяческое содействие в обеспечении приезда официальных делегаций», — напомнили дипломаты.

В четверг, 24 ноября, стало известно, что Франция отказала в визах россиянам. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «странновато» и «абсурдно» говорить о свободе выражения мнения в стенах ЮНЕСКО, штаб-квартира которой базируется в Париже, при условии отсутствия специалистов по причине невозможности получения виз из-за позиции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трем странам предрекли валютный кризис
Трем странам предрекли валютный кризис
Не ретроградный Юпитер: гороскоп для всех знаков зодиака до конца 2022 года
Не ретроградный Юпитер: гороскоп для всех знаков зодиака до конца
Теннис людей с безграничными возможностями
Теннис людей с безграничными возможностями
Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам
Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам
Европе предрекли рост смертности из-за энергетического кризиса
Европе предрекли рост смертности из-за энергетического кризиса
Новый трейлер Marvel’s Midnight Suns посвятили боевой системе в игре
Новый трейлер Marvel’s Midnight Suns посвятили боевой системе в игре
Пятилетие отметил всероссийский проект "Добро не уходит на каникулы"
Пятилетие отметил всероссийский проект "Добро не уходит на
Роспотребнадзор опроверг слухи об усилении погранконтроля по ковиду
Роспотребнадзор опроверг слухи об усилении погранконтроля по ковиду
Нумеролог рассказала, как вычислить возраст души и узнать свое предназначение в этой жизни
Нумеролог рассказала, как вычислить возраст души и узнать свое
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Екатерина Шадрина спешит вернуться из больницы к Тиграну Салибекову
Екатерина Шадрина спешит вернуться из больницы к Тиграну Салибекову
Серьезные разговорчики с попугаем
Серьезные разговорчики с попугаем

Топ на сегодня

Кайя Гербер и лидер группы Måneskin были замечены целующимися в ночном клубе
Кайя Гербер и лидер группы Måneskin были замечены целующимися в
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во
На Украине оценили затраты на восстановление поврежденной энергосистемы
На Украине оценили затраты на восстановление поврежденной
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей (2 фото)
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей
Британские медсестры выйдут на забастовку
Британские медсестры выйдут на забастовку

Еще по теме

США выйдут из ЮНЕСКО
Израиль выходит из ЮНЕСКО вслед за США
Госдепартамент: США выходят из ЮНЕСКО
Песков: Выход США из ЮНЕСКО – это печальная новость