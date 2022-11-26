. Россияне рассказали, чего им не хватает в офисах

Вадим Карасев

Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ провел опрос офисных работников в Москве и других городах страны об их рабочем месте.

Участники опроса рассказали, чего им не хватает в офисах и как они в целом оценивают их состояние.

"Суммарно было опрошено 3200 человек. Большинство респондентов в столице (85%) и в других городах (почти 90%) довольно своими офисами. Москвичи высоко оценили их транспортную доступность, обеспеченность охраной и пропусками, отоплением и кондиционерами", – сообщает СИТИ.

Опрошенные из других российских городов поддержали мнение москвичей и добавили, что им нравится просторность кабинетов и хороший ремонт.

Работникам из регионов не хватает лифтов и столовых с качественным питанием. Некоторые даже выделяют эти критерии как основные для смены места работы. Москвичи в этом плане менее придирчивы, для них более важный критерий - вместительные парковки.