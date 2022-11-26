. Ростех возьмет под свое крыло еще два предприятия

Расширен перечень организаций, решения об отчуждении или о передаче в доверительное управление «Ростехом» акций которых третьим лицам, принимаются наблюдательным советом компании по согласованию с кабмином. Такое постановление Правительства от 17.11.2022 № 2086 вступает в силу 26 ноября.

Согласно документу, в перечень организаций, решения об отчуждении или о передаче в доверительное управление Государственной корпорацией «Ростех» акций которых третьим лицам, не относящимся к организациям корпорации, принимаются наблюдательным советом компании по согласованию с Правительством РФ, включены:

- ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО),

- АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина».

-«ОДК -УМПО» — инновационное предприятие, осуществляющее разработку, производство и послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной авиации.

-«Исток» имени А.И. Шокина» — российское предприятие по разработке и изготовлению СВЧ-приборов. В настоящее время «Исток» поддерживает около 30 процентов всей номенклатуры изделий СВЧ-электроники, выпускаемой в России, сообщается на сайте компании.



