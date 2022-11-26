Салибеков поделился с Архиповым опытом соблазнения девушек
Сегодня, 22:45 Вадим Карасев
Тигран Салибеков однозначно гордится своей «победой» над Екатериной Шадриной, с которой он заселился в одну комнату. Поэтому мужчина решил поделиться своим опытом соблазнения с Кириллом Архиповым. Отношения Тиграна Салибекова и Екатерины Шадриной однозначно налаживаются. Они заселились в одну комнату и мужчина определённо этим возгордился, раз уж решил поделиться опытом соблазнения девушек с Кириллом Архиповым.
В одном из эфиров слишком самоуверенный Салибеков начал советовать Кириллу, каким образом тот может разобраться в ситуации, в которую угодил. Речь идёт о двух Екатеринах — Гордеевой и Гориной.при этом Тигран хочет сделать так, чтобы Архипов вызвал ревность у обоих.
Но в итоге Кириллу так и не пригодился ни один из этих советов. Если верить информации с поляны, то Архипов решил сделать выбор в пользу новенькой — Насти. В итоге он так и оставил ни с чем Горину и Гордееву. Теперь обе девушки в компании Саши Черно дожидаются нормальных брутальных парней.
А может Тигран на самом деле пытался научить Кирилла, как создавать новые проектные темы? На этом поприще ученик Салибекова однозначно преуспел.
По материалам: life-dom2