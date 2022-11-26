. Салибеков поделился с Архиповым опытом соблазнения девушек

Вадим Карасев

Отношения Тиграна Салибекова и Екатерины Шадриной однозначно налаживаются. Они заселились в одну комнату и мужчина определённо этим возгордился, раз уж решил поделиться опытом соблазнения девушек с Кириллом Архиповым.В одном из эфиров слишком самоуверенный Салибеков начал советовать Кириллу, каким образом тот может разобраться в ситуации, в которую угодил. Речь идёт о двух Екатеринах — Гордеевой и Гориной.при этом Тигран хочет сделать так, чтобы Архипов вызвал ревность у обоих.Но в итоге Кириллу так и не пригодился ни один из этих советов. Если верить информации с поляны, то Архипов решил сделать выбор в пользу новенькой — Насти. В итоге он так и оставил ни с чем Горину и Гордееву. Теперь обе девушки в компании Саши Черно дожидаются нормальных брутальных парней.А может Тигран на самом деле пытался научить Кирилла, как создавать новые проектные темы? На этом поприще ученик Салибекова однозначно преуспел.