. Сергей Безруков показал подросшего сына - именинника

Актер Сергей Безруков поделился фото со старшим сыном Степаном, которому исполнилось 4 года. Сергей Безруков слывет примерным семьянином и не зря. Вместе с Анной Матисон актер воспитывает троих детей и задумывается об усыновлении четвертого. Пара ждет, когда их младший ребенок подрастет. Вот тогда и пополнение в семействе можно планировать. Художественный руководить Губернского театра дал понять, что они с женой хотят взять малыша из детского дома. Вместе с Анной Матисон Сергей Безруков воспитывает: дочку Машу и сыновей Степана и Василия. В своем микроблоге актер поделился свежим фото со старшим из мальчишек, у которого 24 ноября день рождения. Безруков прижал Степушку к себе так, что на снимке видна только его белобрысая головушка.«Степе сегодня 4 года! ✊» — отметил актер, показав фото с маленьким именинником. «Прекрасный возраст. Поздравляю!», «С днем рождения, Степочку! Пусть вырастет здоровым, умным и воспитанным мальчиком! 🎂💪❤️», «Уже четыре!? Поздравляем малыша и всю семью, всем здоровья и любви», «🥳 Расти здоровым и счастливым Степан Сергеевич», «Здоровья и счастья!!»,- пожелали поклонники в комментариях. Ранее Сергей Безруков признался, что ему было некомфортно жить в бездетном браке с женой Ириной Безруковой.