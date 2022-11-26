. Сергей Зверев потерял свою музу Аллу Пугачеву

Стилист Сергей Зверев променял свою музу на другую. Звезда стиля тяжело воспринял бегство из России Аллы Пугачевой. Еще бы, ведь он называл Примадонну своей музой и был уверен, что вместе они навсегда. А она взяла и бросила его, после чего в жизни стилиста наступил кризис — ничего не снималось и не писалось. Но сейчас Сергей снова на душевном подъеме, он нашел себе новую вдохновительницу. Ею оказалась Любовь Успенская. Увидев помолодевшую чуть ли не в половину своего возраста Любу-Любоньку, Зверев сначала был традиционно в шоке, а потом собрался с силами и сделал признание. «Мы с ней знакомы давно, но раньше она так не выглядела. Сейчас – это просто космос! Я к ней подошел и сказал: «Наконец-то у меня снова появилась муза», — заявил артист.Насмотревшись как следует на объект своего обожания. Зверев тут же написал куплет новой песни, хотя до этого находился в состоянии полного творческого застоя. А с Аллой Борисовной он теперь совсем не общается. Между ними границы, километры и вообще полный разрыв. «А как, вы представляете, мы будем общаться? Алла в Израиле, у нее семья, дети. Конечно, мы не общаемся. У нее другие заботы», — с грустью признал король эпатажа в беседе с «МК». Поклонники считают, что из его новых чувств вполне может вырасти что-то серьезное. Ведь у Зверева с Успенской так много общего, взять хоть ту же любовь к пластическим операциям.