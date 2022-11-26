. Шольц рассказал о двухмесячном отсутствии общения с Путиным

Вадим Карасев

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин переходил на немецкий во время переговоров в феврале

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с сентября 2022 года не общался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал в интервью изданию Focus.

Отвечая на вопрос, был ли состоявшийся в сентябре телефонный разговор последним их общением с Путиным, Шольц сказал: «С тех пор мы больше не разговаривали друг с другом».

Кроме того, канцлер ФРГ вспомнил о переговорах с Путиным в Кремле в феврале. Он рассказал, что в их ходе Путин чередовал русский и немецкий языки, в то время как знание русского Шольцем не позволяет использовать последний в общении.

Ранее Олаф Шольц признался, что не видит свою предшественницу на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель в роли посредника в отношениях с Москвой, поскольку он сам хорошо справляется с переговорами с российской стороной. «Не будем себя обманывать: с российским правителем [президентом Владимиром Путиным] проблем в общении нет. Путин безжалостно преследует цели, которые мы не можем принять», — подчеркнул Шольц.