. Шольц сообщил, что не контактировал с Путиным с сентября

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся в сентябре, на текущий момент был последним контактом между лидерами. Об этом он рассказал в интервью журналу Focus.

Как писала «Парламентская газета», главы государств созвонились 13 сентября. Тогда они обсудили ситуацию на Украине, вопрос безопасности на территории Запорожской АЭС, вывоз продовольствия в рамках зерновой сделки и энергетические проблемы Евросоюза.

«С тех пор мы не разговаривали друг с другом», — указал глава правительства ФРГ, чьи слова передает ТАСС. При этом, по его словам, в ходе этого разговора с российским лидером он призывал того остановить проведение спецоперации и вывести российские войска с территории Украины.

При этом немецкий канцлер отметил, что в ходе переговоров Путин говорит сразу на двух языках. «Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены восьмичасовым курсом обучения в школе», — заявил Шольц, отвечая на вопрос издания о визите политика в Москву в феврале.

Эта была первая очная встреча Путина и Шольца. Их разговор продлился более трех часов, в ходе него была затронута тема урегулирования ситуации на востоке Украины и поставок энергоресурсов в еврозону.

Между тем, как сообщила «Парламентская газета», глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Москвой в целях мирного разрешения конфликта между государствами. Он также отослал к словам президента Владимира Зеленского на саммите G20 — тогда политик от имени официального Киева выразил волю к установлению «мира во всем мире».