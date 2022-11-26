. Слух: игры Xbox не будут представлены на The Game Awards 2022
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Слух: игры Xbox не будут представлены на The Game Awards 2022

Слух: игры Xbox не будут представлены на The Game Awards 2022


Около 2 недель остается до The Game Awards 2022 — последнего крупного игрового шоу в этом году. В рамках мероприятия происходит награждение лучших проектов года, а также представляют множество новинок, плюс рассказывают детали о ранее анонсированных проектах. Появлялись слухи, что на The Game Awards 2022 команда Xbox может показать Starfield и Avowed, но известный игровой инсайдер Джез Корден слышал другое.

Игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two заявил, что слышал противоречивую информацию о присутствии Xbox на The Game Awards. По его словам, есть «расплывчатые слухи во всех направлениях», среди которых и информация, что Microsoft может полностью отказаться от демонстрации проектов Xbox на шоу. Джез Корден считает, что такая позиция вполне реальна из «регуляторных соображений», имея ввиду, что анонсы новых эксклюзивов сейчас для игрового направления Microsoft «не с руки», на фоне сделки с Activision Blizzard.

Более 15 игр из Game Pass в списке номинантов The Game Awards 2022

Напомним, что на The Game Awards команда Xbox несколько раз анонсировала крупные проекты. Именно на этом шоу представили Hellblade 2 и Perfect Dark от The Initiative. Пройдет в этом году The Game Awards 8 декабря.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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