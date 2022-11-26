. София Ротару спонсирует военных Украины, заявила Вовк

Ангелина Вовк обвинила певицу Софию Ротару в спонсорстве ВСУ. Ангелина Вовк всячески поддерживает родную страну, молится за наших солдат и верит, что скоро трудное время останется позади. Телеведущая благодарит единомышленников, а тех, кто уехал — презирает. 80-летняя Ангелина Михайловна раскритиковала Софию Ротару, которая много лет работала в России, а теперь делает громкие заявления. Также певица оказывает материальную помощь украинским военным. «Боже мой, такие люди… Мне как раз пришло известие о том, что разбомбили дом моей родственницы и умерла племянница. Как думаете, как я отреагировала на это? Да как нормальный человек! Мне было страшно знать, что София Ротару спонсирует людей, которые Бог знает что творят с русскими. Возмущена ее поведением… я этого не понимаю, просто не понимаю», — негодует Вовк в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».Несколько месяцев назад Ротару прекратила выступать в нашей стране. Артистка заявила, что сейчас не время для веселья. «Хотя заказов на нее предостаточно, — говорил бывший директор певицы Сергей Лавров, — Я, честно говоря, даже ей не звоню и ничего не предлагаю. Понимаю, что в такое непростое время она выходить на сцену не будет. София Михайловна всегда была принципиальной. Если она не хочет выступать, ее ни за какие деньги не вытащишь на сцену. В такие моменты она даже не дает озвучить заказчикам цену. «Сейчас не время выступать, — говорит мне в такие моменты София Михайловна. — Ты что, не видишь, что происходит? Я сказала нет, не поеду».