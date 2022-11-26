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Стало известно о росте расходов американских домохозяйств

Стало известно о росте расходов американских домохозяйствCNN сообщил, что расходы домохозяйств в США выросли за год на 433 доллара

Домохозяйства США в 2022 году в среднем тратят в месяц на 433 доллара больше, чем годом ранее, передает CNN со ссылкой на данные аналитического отдела агентства Moody's об инфляции.

При подсчете расходов эксперты учитывали розничные цены на продукты питания, бензин, товары первой необходимости. Они пришли к выводу, что в американских магазинах куриные яйца подорожали на 43 процента, масло — примерно на 33 процента, молоко и хлеб — на 15 процентов. Кроме того, бензин вырос в цене на 17,5 процента.

При этом по сравнению с сентябрем ситуация в октябре немного улучшилась. В прошлом месяце каждое американское домохозяйство тратило в среднем на 445 долларов больше, чем в сентябре 2021 года.

Организация сообщила, что реальные доходы американцев падают. Так, заработная плата в расчете на один час уменьшилась в октябре на 2,8 процента.

Ранее стало известно, что рост потребительских цен в США по итогам октября снизился до 7,7 процента в годовом выражении.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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