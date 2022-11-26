. Светлана Лобода высказалась о запрете въезда в Латвию

Певице Светлане Лободе запретили въезд в Латвию, по сообщениям прессы. Власти Литвы накануне приняли решение запретить Светлане Лободе выступать в стране — об этом рассказали пресс-секретарь МИДа и министр культуры. Но сама певица отрицает это. Накануне пресс-секретарь главы МИДа Габриэлюса Ландсбергиса — Паулина Левицките выступила с заявлением: 40-летней исполнительнице необходимо запретить въезд в страну. Такое решение она приняла после совещания с украинским партнером. «Мы вносим исполнительницу в список персон нон грата», — заявила она. При этом сама исполнительница хита «Твои глаза» слышала о сообщениях, но опровергла информацию о внесении в список.«Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать данную информацию. На сегодняшний день, никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве состоятся». Отметим, что ранее министр культуры Симонас Кайрис рассказал, что местные жители были не в восторге от того, что звезда собирается выступать в их стране. По его словам, промоутеры прислушались к словам людей и решили отменить все ранее объявленные концерты. Организаторы частных мероприятий должны знать, что они рискуют, что такое лицо может в любой момент попасть в черный список — уже есть и такая судебная практика. И тогда они рискуют своими инвестициями, мероприятием, а государство будет на стороне правого», сказал Министра культуры. Светлана Лобода сейчас живет в Европе. Весной она выступила с громким заявлением, относительно событий, происходящих на Украине и отреклась от России. Теперь певица выступает за границей и поддерживает беженцев.