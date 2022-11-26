. Святенко разъяснила, чем рискует человек при работе по «серой схеме»
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Святенко разъяснила, чем рискует человек при работе по «серой схеме»

Святенко разъяснила, чем рискует человек при работе по «серой схеме»

Работа по «серой схеме» без оформления необходимых для официального трудоустройства документов приводит к потере человеком социальных гарантий. Об этом председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала «Парламентской газете».

При устройстве на работу гражданин должен предоставить в отдел кадров, в частности, паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, ИНН, диплом, воинский билет и другие документы. Если в организации предлагают работать без официального оформления или сам сотрудник по каким-то причинам не хочет официально скреплять отношения с работодателем, это является нарушением Трудового кодекса (ТК) РФ.

Сенатор указала, что работодатель не будет оплачивать такому работнику больничный, не будет отчислять страховые взносы и начислять поощрительные выплаты, у него также не будет предусмотрен оплачиваемый отпуск. Кроме этого, сотрудник останется без рабочего стажа, а значит, это время не будет учтено при начислении пенсии.

В свою очередь и организация, позволившая работнику трудиться без официального оформления, нарушает тем самым ТК — за это предусмотрена административная ответственность, добавила Святенко.

«Поэтому государственная политика направлена на то, чтобы между организациями и работники выстраивались открытые рабочие отношения», — подытожила парламентарий.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

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По материалам: pnp.ru

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