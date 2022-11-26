. Святенко разъяснила, чем рискует человек при работе по «серой схеме»

Работа по «серой схеме» без оформления необходимых для официального трудоустройства документов приводит к потере человеком социальных гарантий. Об этом председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала «Парламентской газете».

При устройстве на работу гражданин должен предоставить в отдел кадров, в частности, паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, ИНН, диплом, воинский билет и другие документы. Если в организации предлагают работать без официального оформления или сам сотрудник по каким-то причинам не хочет официально скреплять отношения с работодателем, это является нарушением Трудового кодекса (ТК) РФ.

Сенатор указала, что работодатель не будет оплачивать такому работнику больничный, не будет отчислять страховые взносы и начислять поощрительные выплаты, у него также не будет предусмотрен оплачиваемый отпуск. Кроме этого, сотрудник останется без рабочего стажа, а значит, это время не будет учтено при начислении пенсии.

В свою очередь и организация, позволившая работнику трудиться без официального оформления, нарушает тем самым ТК — за это предусмотрена административная ответственность, добавила Святенко.

«Поэтому государственная политика направлена на то, чтобы между организациями и работники выстраивались открытые рабочие отношения», — подытожила парламентарий.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее