. Татьяна Брухунова растрогалась поздравлением 2-летнего сына

Директор театра эстрадных миниатюр Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась фото подросшего сына Вагана с букетом цветов. Пятая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает делиться позитивом со своими многочисленными подписчиками. На этот раз она выставила снимок своего сына Вагана с букетом цветов во время поздравления. «Мама — самое прекрасное, теплое и родное слово из всех, что произносит человек. Ваган чуть раньше поздравил меня нежнейшим розовым облаком», — похвасталась счастливая родительница, которую на день раньше поздравили с Днем матери.И тут же получила в ответ лавину умилительных комментариев в адрес улыбающегося парня в пижамке, которому скоро исполнится три года.«До чего же очаровательный малыш», «Маленький джентльмен», «Такая милая улыбка, даже самой от нее улыбаться хочется», «Я аж расплакалась, это так трогательно и нежно», «Таня, вы с Вагашей подарили Евгению Вагановичу вторую молодость», — пишут под постом. Надо заметить, что Татьяна давно дала понять, что не собирается тратить свое время и нервы на всякий негатив. Она счастлива в семейной жизни с известным юмористом, тот тоже не жалуется, а тех, кто думает иначе и ищет во всем тайный смысл, она безжалостно отправляет в бан. «Потому что жизнь как зеркало, как мы к ней, так и она нам отвечает своим отражением. И что-то кому-то доказывать, пытаясь переубедить — пустая трата времени», - считает Брухунова.