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Трансгендер захотел сыграть Шерлока Холмса в новой экранизации

Трансгендер захотел сыграть Шерлока Холмса в новой экранизацииDaily Mail: роль сыщика Шерлока Холмса в новой экранизации может исполнить трансгендер

В новой экранизации о дочери знаменитого сыщика Шерлока Холмса роль сыщика может сыграть трансгендер, пишет Daily Mail.

По данным издания, в новом проекте американской компании Starlings Entertainment могут задействовать 60-летнюю стендап-комикессу Эдди (в прошлом — Эдвард) Иззард. На данный момент женщина ведет активные переговоры о съемках, однако пока неизвестно, будет ли Шерлок в сериале трансгендером или останется мужчиной.

Сюжет будущего сериала строится вокруг приключений американки Амелии, которая ищет своего биологического отца после убийства матери.

«Она отправляется в Англию на его поиски, но он оказывается не таким, каким она его себе представляла. Холмс в тупике и не в состоянии расследовать зловещее дело, не ставя под угрозу жизни ближайших друзей. Амелия полна решимости доказать, что унаследовала его силу дедукции и что двое Холмсов лучше одного», — говорится в описании.

Ранее в США трансгендер из города Дерри, штат Нью-Гэмпшир, впервые победил в местном конкурсе красоты, который организовал национальный конкурс «Мисс Америка».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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