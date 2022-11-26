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Трем странам предрекли валютный кризис

Трем странам предрекли валютный кризисВедущий аналитик Кочетков заявил о риске валютного кризиса в Великобритании, Японии и США

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что валютный кризис, при котором наблюдается резкая девальвация национальной валюты и большая волатильность, нередко грозит развивающимся странам. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

По мнению Кочеткова, валютный кризис в Турции, Шри-Ланке и Аргентине является довольно ожидаемыми, однако похожие риски грозят еще трем странам — Великобритании, Японии и США. Аналитик уточнил, что фунт стерлингов в Британии серьезно упал, когда правительство страны стало задумываться об уменьшении налогов и увеличении расходов.

Специалист также предрек валютный кризис в Японии, которая обладает высоким уровнем государственного долга к ВВП — 230 процентов. Эта тенденция приводит к резкому падению национальной валюты.

Кроме того, риски ослабления увеличиваются и для доллара: рост госдолга США может повлечь за собой девальвацию из-за нехватки средств на покупку гособлигаций страны.

Ранее валютам мира предрекли девальвацию. С таким мнением выступил доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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