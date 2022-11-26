. У Львов время любви, у Раков трудности в отношениях: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Расположение планет на предстоящей неделе выглядит очень необычно. Энергия небесных тел даст многим знакам зодиака свободу для принятия решений и возможность строить свою жизнь так, как они считают нужным. Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря года и рассказал, кто может рассчитывать на положительные перемены в жизни, а кому придется приложить усилия, чтобы восстановить гармонию в любовной и профессиональной сферах.

Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 28 ноября по 4 декабря года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Предстоящая неделя будет для вас очень продуктивной. Работать придется немало, но зато вам удастся заключить выгодные контракты и успешно продвинуться по карьерной лестнице. В любви ожидаются грандиозные перемены. Возможно, у вас появится шанс вывести отношения на новый уровень или, наоборот, начавшийся роман может не оправдать ваши ожидания.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Неделя с 28 ноября по 4 декабря — не самое подходящее время, чтобы форсировать события в профессиональной или финансовой сферах. Важно сейчас набраться терпения и принять выжидательную позицию. В любови возможны перемены как положительного, так и негативного характера. Все будет зависеть от вашего поведения и общения со второй половинкой. Если хотите избежать конфликтных ситуаций, постарайтесь уделить должное внимание любимому человеку и рассчитаться с долгами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецов ожидает скучная и однообразная рабочая неделя, грандиозные перемены в этом плане не предвидятся. Чего не скажешь о любовной сфере. Представители знака могут столкнуться с непониманием любимого человека, что приведет к ссорам. Если хотите сохранить отношения, главное, не идти против своей второй половинки, а понять, почему ваши мнения разнятся. Постарайтесь сгладить острые углы и окружить партнера заботой и лаской.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам следует запастись терпением, ведь эта неделя будет для них очень непростой. На работе возможно возникновение сложных ситуаций, с которыми будет нелегко справиться. То же самое касается и отношений. Вы и ваш партнер можете устроить друг другу различные проверки, выяснять, кто является главным. Единственная причина возможных разногласий может крыться в том, что кто-то из вас недостаточно сильно любит вторую половинку. Следует этому вопросу уделить особое внимание, если хотите сохранить имеющиеся отношения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы на предстоящей неделе будут открыты всему новому. Их ждут яркие эмоции, любовные переживания, новые знакомства и отношения. Под влиянием планетарного расположения представителям знака следует устроить для себя каникулы и наслаждаться этим благоприятным для них периодом. В рабочей сфере самое подходящее время для установления выгодных деловых контактов, а также для посещения светских мероприятий.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам придется отложить свои важные дела на предстоящей неделе, так как это не самый благоприятный для них период. В любовной сфере возможны недопонимания, однако чтобы сохранить отношения, придется идти на компромисс. Для новых отношений и развлечений это также самое неподходящее время, так как за ними последует масса трудностей. В работе будет трудно достичь поставленных целей из-за постоянного отвлечения на бытовые вопросы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Аура предстоящей недели принесет Весам удачу в профессиональной сфере. Будут успешно заключены договоры и сделки, что также положительно повлияет на финансовую сферу. А вот для отношений это не самое благоприятное время. Новые знакомства не принесут ожидаемый результат, а в стабильных отношениях будет царить напряженность. Повлиять на ситуацию не получится, нужно просто переждать это время.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У Скорпионов наступит удачный момент для создания новых крепких отношений. В стабильных же связях появится возможность наладить контакт или же полностью разрушить то, что строилось годами. Все будет зависеть от вашего подхода и поведения. Также Павел Глоба указывает на то, что если вы хотите расположить к себе влиятельных людей на этой неделе, нужно будет проявить свою щедрость и коммуникативные навыки. В работе ожидается явный прогресс, удачно будут заключены долгосрочные контакты и решены финансовые вопросы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

От того, как вы поведете себя на этой неделе, будет зависеть ваше семейное благополучие и личные отношения. В данный момент очень важно отвлечься от повседневных дел и уделить внимание второй половинке, помочь ей в некоторых вопросах. Это дополнительно поможет укрепить связи между вами. В сфере работы на предстоящей неделе могут возникнуть определенные трудности, однако не стоит на них зацикливаться, смело шагайте вперед. Открытие нового проекта сейчас для вас должно быть на первом плане.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для Козерогов наступает сложный период в отношениях. Возможны разногласия с любимым человеком и возникновение ссор. Чтобы снова обрести гармонию, придется лишний раз промолчать и пойти на компромисс. Гнуть свою линию — не самый лучший выход из ситуации. В рабочей сфере будет время подведения итогов, но это не поспособствует новым начинаниям.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев это будет время перемен. Каснутся они как личных отношений, так и профессиональной деятельности. Есть большая вероятность, что одинокие представители знака встретят важного для себя человека, а в стабильных отношениях наконец-то будет царить гармония. В рабочей сфере сейчас как раз самое время менять направление деятельности или открывать новый проект.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб неделя с 28 ноября по 4 декабря будет очень напряженной в плане отношений. Избежать конфликтных ситуаций со второй половинкой вряд ли удастся, но зато можно будет сгладить углы, если не вестись на критику и прочие высказывания партнера. В профессиональной и финансовой сферах вы близки к реализации удачного проекта, поэтому сосредоточьтесь на самом главном и не отвлекайтесь на мелочи.