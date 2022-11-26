. Умерла обладательница премии «Оскар» Айрин Кара

Вадим Карасев

Американская актриса и певица Айрин Кара скончалась в возрасте 63 лет

Американская актриса и певица, известная исполнением хита What a Feeling, умерла в возрасте 63 лет. Об этом сообщает агент звезды Джудит Муз на странице исполнительницы в Twitter.

«С глубокой грустью сообщаю о кончине Айрин Кары от имени ее семьи», — написала Муз. По имеющимся данным, женщина скончалась в своем доме в штате Флорида, США. Причина ее смерти пока не установлена.

Айрин Кара родилась в 1959 году. Она стала обладательницей премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» за песню Flashdance… What a Feeling, прозвучавшую в фильме «Танец-Вспышка» 1983 года.

Ранее сообщалось, что на 48-м году жизни скончалась звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс. Причина ее смерти не разглашается, однако известно, что в марте прошлого года ей диагностировали лейкемию.