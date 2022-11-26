Услуги по выкупу авто в Новосибирске
Если вы планируете продавать автомобиль, то знаете о массе способов, с помощью которых можно это сделать. Можно разместить объявление в интернете или воспользоваться системой трейд-ин. Есть и другие не менее выгодные варианты. Например, продать машину перекупам. Они осуществляют выкуп авто в любом состоянии. Рассмотрим преимущества и недостатки услуг перекупщиков, а также параметры оценки битого транспортного средства.
Плюсы и минусы услуг перекупа
У перекупа есть две задачи — найти и выкупить машину по низкой цене, затем выгодно продать. При этом стоимость чаще всего среднерыночная. Поэтому обращение к перекупщику выгодно как покупателю, так и продавцу транспортного средства. Если вы собираетесь продать авто через посредника, вы получите ряд преимуществ:
- экономия времени на продаже своего авто;
- посредник сам подготавливает авто к продаже, поэтому не придется основательно вычищать его;
- сделка оформляется быстро, поскольку в отличие от обычного покупателя, перекуп подстраивается под клиента;
- можно продать автомобиль после ДТП, что довольно сложно сделать без привлечения специалиста;
- продажа официальная, а оплата производится сразу после сделки.
Единственный недостаток услуги — необходимо заплатить около 10% от стоимости автомобиля компании. Но это компенсируется быстрым оформлением сделки. Не придется самостоятельно размещать объявления в интернете и встречаться с покупателем.
Безопасна ли услуга по выкупу авто?
Перекупы не отличаются от обычных покупателей. Сделка сопровождается оформлением стандартных документов. На сайте vikup-avto-sibir.ru можно подробнее ознакомиться со всеми нюансами. Когда транспортное средство будет снято с учета, для него найдут нового владельца. При этом покупатель сразу получает всю сумму за машину.
Продажа автомобиля в аварийном состоянии
Если вы решили самостоятельно продать битое транспортное средство, лучшие воспользоваться услугой компании по срочному выкупу авто. Специалист выполнит оценку транспортного средства и зафиксирует сумму в договоре. Получить деньги можно будет в день сделки. Если заниматься продажей самостоятельно, это может занять много времени. Стоимости страховки может не хватить даже для выполнения частичного ремонта. Кроме того найти покупателя на машину с серьезными повреждениями после ДТП будет сложно, ведь не все готовы тратить деньги на его восстановление.