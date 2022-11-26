. Успеть попробовать до конца 2022 года: модные продукты, их особенности и польза

Текущий год принес много нового в тренды питания. Есть несколько модных продуктов, которые необходимо добавить в свой рацион, потому что они очень полезны.

Особенности и польза модных продуктов 2022 года

Хлорелла

Это идеальная микроводоросль для людей, которые не едят мясо. В ней содержится много витамина D3, йода, инулина, железа и бета-каротина. Богатый витаминный состав помогает восстановить работу пищеварительной системы, поддержать микрофлору кишечника и укрепить иммунитет.





Лучше всего принимать ее в виде напитков и БАДов. Чтобы вывести токсины и омолодить свой организм, нужно провести 10-14-дневный курс с трехразовым приемом водоросли. Для омолаживающего и очищающего эффекта достаточно употреблять хлореллу раз в день в течение месяца.

Матча

Представляет собой разновидность зеленого чая и является очень полезной. Главная ее особенность заключается в технологии выращивания, которая позволяет сохранить все питательные свойства.





Матча оказывает омолаживающий эффект и обеспечивает прилив энергии. Благодаря катехинам в составе, она помогает снижать вес и уровень сахара в крови, обеспечивая длительное ощущение сытости.

Куркума

Куркуму называют «золотой» за ее пользу и ценность. Находящийся в составе специи куркумин является мощным антиоксидантом, который помогает замедлять процессы старения. Специя помогает укреплять иммунитет и выступает в роли природного антибиотика, защищающего организм от вирусов и инфекций.





Кроме всего прочего, куркумин благотворно влияет на кожу, выравнивая тон лица. Употреблять куркуму можно как с водой, так и с молоком, и с чаем.

Картофельное молоко

Картофельное молоко будет полезным для людей с непереносимостью лактозы. Сейчас его уже можно увидеть на полках многих супермаркетов. Его готовят из воды и вареного картофеля. Такое молоко гипоаллергенное и является подходящим для вегетарианцев.

Полезная мука





Многие люди любят хлебобулочные изделия, но они приводят к появлению лишнего веса. Все дело в том, что обычная мука изготавливается и зерен пшеницы, в ней нет питательных веществ, зато есть много быстрых углеводов. Лучше всего отказаться от такой муки и отдать предпочтение миндальной, ржаной, рисовой, кокосовой и гречневой.

Алкоголь без спирта

Чтобы отказаться от напитков, в которых содержится спирт, можно отдать предпочтение тем, в составе которых его нет вообще. Сейчас такой алкоголь можно приобрести во многих магазинах. Он сочетает в себе хороший вкус и изысканность, только в нем нет ни грамма спирта.





Растительное мясо

О том, что красное мясо вредно для здоровья, твердят многие врачи, а также вегетарианцы, поскольку оно увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета. Сейчас во многих магазинах по всему миру можно увидеть веганские сыры, креветки и наггетсы без мяса. Это альтернатива животному продукту.