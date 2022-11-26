. Уточнены требования к инвестированию средств пенсионных накоплений в отдельные активы
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Уточнены требования к инвестированию средств пенсионных накоплений в отдельные активы

Уточнены требования к инвестированию средств пенсионных накоплений в отдельные активы

Речь идет о размещении таких средств по договорам репо — продажи ценных бумаг с обязательством выкупить их в определенный срок по заранее оговоренной цене. Такое постановление Правительства от 17.11.2022 № 2085 вступает в силу 26 ноября.

Согласно изменениям минимальное значение процентной ставки размещения средств пенсионных накоплений государственной управляющей компанией по договору репо составит 0,7 ключевой ставки Банка России, действующей на дату его заключения.

То же самое касается минимальной ставки размещения средств пенсионных накоплений государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва по договору репо.


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По материалам: pnp.ru

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