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В Европе испугались повторения диверсий на "Северных потоках" и ввели военные патрули на трубопроводах

В Европе испугались повторения диверсий на "Северных потоках" и ввели военные патрули на трубопроводах

Государства Европы используют армию и полицию для защиты подводных трубопроводов от гипотетических диверсий. Запад пугает перспектива повторения взрывов на "Северных потоках", сообщает The Wall Street Journal.

По информации делового издания, боевые корабли и самолеты, а также подводные беспилотники обследуют трубопроводы и морские буровые платформы на предмет повреждений. На нефтяных и газовых скважинах, в свою очередь, размещаются военные, полиция и даже отряды специального назначения.


Как утверждает коммандер (приблизительно соответствует званию капитана 2-го ранга) датских Военно-морских сил и аналитик Университета Копенгагена Йенс Кристофферсен, эскалация украинского конфликта и, что более существенно, взрывы на газопроводах системы "Северный поток" стали "тревожными звоночками" для Европы. В проведении диверсий собеседник WSJ обвинил Москву.

"Если взрывы на "Северных потоках" были сигналом, то он достиг своей цели, показав нам, что они [русские] могут ударить где угодно, будь то газопроводы или ветрогенераторы", — заявил он.

WSJ пишет, что с момента терактов на "Северных потоках" НАТО значительно нарастил свое присутствие в Балтийском и Северном морях: в этом регионе постоянно находятся многонациональные силы быстрого реагирования. Известно, что немецкие, британские и французские ВМС помогают Норвегии защитить критически важную инфраструктуру – подводные кабели, трубопроводы и нефтяные вышки.

Правила безопасности ужесточили и некоторые энергетические компании. Например, управляющая крупнейшим в ФРГ газохранилищем в Редене фирма Astora сообщила об усилении видеонаблюдения по периметру объекта и контроля за доступом к нему.

Об утечках на "Северных потоках" стало известно 26 сентября. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG отметил, что повреждения трубопроводов беспрецедентны. В Североатлантическом альянсе сделали официальное заявление о том, что причиной аварий и последующих утечек на газопроводах системы "Северный поток" стали диверсии. Позже в Минобороны России сообщили, что саботаж на трубопроводах сети "Северный поток" был осуществлен специалистами Военно-морских сил (ВМС) Великобритании, которые также помогали в организации октябрьской атаки на Севастополь.

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По материалам: uposters.ru

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