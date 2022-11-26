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В Италии заявили об ошибке из-за эмбарго на нефть из России

В Италии заявили об ошибке из-за эмбарго на нефть из РоссииГлава минэка Италии Урсо пожалел, что Рим не запросил у ЕС отсрочку эмбарго на нефть из РФ

Властям Италии следовало ранее запросить у Евросоюза (ЕС) отсрочку введения эмбарго на нефть из России, считает глава минэкономразвития страны Адольфо Урсо. Он напомнил, что на Сицилии находится завод ЛУКОЙЛ (ISAB Lukoil), которому в таком случае может грозить банкротство, сообщает газета Corriere della Sera.

«Была допущена ошибка на более раннем этапе, когда Италия не потребовала необходимой отсрочки эмбарго на европейском уровне для защиты национальных интересов, как это сделали более прозорливые европейские страны — например, Германия и Польша, а также Болгария», — уточнил он.

Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ в итальянской коммуне Приоло на юго-востоке Сицилии — третье предприятие в Европе по объему переработки нефти.

В 2008 году ЛУКОЙЛ выкупил 49-процентную долю нефтеперерабатывающего предприятия в коммуне Приоло на юго-востоке Сицилии, которое производит около 22 процентов потребляемого в Италии топлива и занимает третье место в Европе по объему переработки нефти. На нем работает более тысячи человек, после остановки работы они вышли на протесты. В ноябре ЛУКОЙЛ отказался продавать завод американской Crossbridge.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кремль готовит президентский указ, запрещающий как российским компаниям, так и любым трейдерам, которые занимаются закупкой нефти в стране продавать сырье государствам и компаниям, которые ввели потолок цен в отношении Москвы.

Накануне, 25 ноября, стало известно, что дипломаты стран-членов Евросоюза отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Такое решение было принято из-за разницы в позициях дипломатов государств континента по данному вопросу.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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