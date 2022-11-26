. В Китае раскрыли вред потолка цен на российскую нефть

Вадим Карасев

Global Times: потолок цен на российскую нефть выгоден только США

Потенциальное ограничение цен на нефть из России, которое намерено ввести страны Запада, негативно отразится не только на Москве. Об этом пишет газета из Китая Global Times.

Профессор Институт международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун раскрыл вред потолка цен на российскую нефть и заявил, что он выгоден только США. По его мнению, страны Европы все больше понимают, что Вашингтон предлагает Евросоюзу ввести ограничения против Москвы только для собственной выгоды и роста прибыли. Поэтому разногласия в Евросоюзе по вопросу потолка цен издание называет «предсказуемыми».

Хайдун добавил, что введение лимита цен на нефть из России принесет негативные последствия не только Евросоюзу, столкнувшимся с энергетическим кризисом, но и спровоцирует хаос на мировом энергорынке.