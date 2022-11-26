. В Overwatch 2 на этих выходных игроки могут зарабатывать в 2 раза больше опыта

Вадим Карасев





В честь Дня Благодарения, который прошел чуть ранее на этой неделе, компания Blizzard решила устроить в Overwatch 2 выходные двойного опыта. Праздничное событие уже стартовало, и игроки получили возможность до 28 ноября быстрее повысить уровень своего боевого пропуска — за все сыгранные матчи будет начисляться в 2 раза больше опыта. Это дает возможность игрокам быстрее разблокировать награды по боевому пропуску, в том числе нового персонажа — Кирико, которого можно разблокировать по достижении 55 уровня.

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Напомним, что сама игра Overwatch 2 является условно-бесплатной. Прошло менее 2 месяцев с момента релиза проекта, а разработчики уже отчитались, что количество игроков в Overwatch 2 превысило отметку в 35 миллионов человек.

Игра Overwatch 2 доступна на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.