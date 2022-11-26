. В Overwatch 2 на этих выходных игроки могут зарабатывать в 2 раза больше опыта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » В Overwatch 2 на этих выходных игроки могут зарабатывать в 2 раза больше опыта

В Overwatch 2 на этих выходных игроки могут зарабатывать в 2 раза больше опыта

В Overwatch 2 на этих выходных игроки могут зарабатывать в 2 раза больше опыта


В честь Дня Благодарения, который прошел чуть ранее на этой неделе, компания Blizzard решила устроить в Overwatch 2 выходные двойного опыта. Праздничное событие уже стартовало, и игроки получили возможность до 28 ноября быстрее повысить уровень своего боевого пропуска — за все сыгранные матчи будет начисляться в 2 раза больше опыта. Это дает возможность игрокам быстрее разблокировать награды по боевому пропуску, в том числе нового персонажа — Кирико, которого можно разблокировать по достижении 55 уровня.


Watch this video on YouTube

Напомним, что сама игра Overwatch 2 является условно-бесплатной. Прошло менее 2 месяцев с момента релиза проекта, а разработчики уже отчитались, что количество игроков в Overwatch 2 превысило отметку в 35 миллионов человек.

Игра Overwatch 2 доступна на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Венгрия обвинила Европарламент в ненависти к правительству страны
Венгрия обвинила Европарламент в ненависти к правительству страны
В Overwatch 2 на этих выходных игроки могут зарабатывать в 2 раза больше опыта
В Overwatch 2 на этих выходных игроки могут зарабатывать в 2 раза
Рэпер Рич выпустил новый альбом «Культура отмены»
Рэпер Рич выпустил новый альбом «Культура отмены»
Представлена мотогонка TT Isle of Man — Ride on the Edge 3 для Xbox
Представлена мотогонка TT Isle of Man — Ride on the Edge 3 для Xbox
Премьер Польши предрек проигрыш всей Европы в случае победы России на Украине
Премьер Польши предрек проигрыш всей Европы в случае победы России на
Народный праздник Филиппово заговенье 27 ноября 2022 года: его особенности, запреты и приметы
Народный праздник Филиппово заговенье 27 ноября 2022 года: его
В Европе испугались повторения диверсий на "Северных потоках" и ввели военные патрули на трубопроводах
В Европе испугались повторения диверсий на "Северных
В Италии заявили об ошибке из-за эмбарго на нефть из России
В Италии заявили об ошибке из-за эмбарго на нефть из России
Подборка любопытных фотографий из разных уголков мира от путешественников (18 фото)
Подборка любопытных фотографий из разных уголков мира от
Юлия Пересильд откапала себе богатого жениха
Юлия Пересильд откапала себе богатого жениха
Возмущенный своими коллегами Максим Виторган летает из Израиля на заработки в Россию
Возмущенный своими коллегами Максим Виторган летает из Израиля на
Дочка певицы Славы тайком вышла замуж
Дочка певицы Славы тайком вышла замуж

Топ на сегодня

Экономика Германии показала неожиданно высокий рост
Экономика Германии показала неожиданно высокий рост
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов Patriot
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов
Европа приготовилась определиться с потолком цен на нефть из России
Европа приготовилась определиться с потолком цен на нефть из России
В VK поздравят всех матерей
В VK поздравят всех матерей
Раскрыт способ заработка США на энергокризисе в Европе
Раскрыт способ заработка США на энергокризисе в Европе

Еще по теме

Состоялся релиз Overwatch 2 — игра доступна на Xbox в России, но имеет некоторые проблемы
Игроки в Overwatch 2 на Xbox жалуются на «вылеты» из-за достижений
Overwatch отключат 2 октября, больше 24 часов игра не будет доступна
В Overwatch 2 на Xbox Series X | S будет 3 графических режима, в том числе 120 FPS