. В Роспотребнадзоре туристам рассказали, как не стать жертвой обмана
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В Роспотребнадзоре туристам рассказали, как не стать жертвой обмана

В Роспотребнадзоре туристам рассказали, как не стать жертвой обмана
При покупке тура экс­перты рекомендуют вк­лючать в договор все пожелания клиента

Более восьми тысяч раз туристы пожаловал­ись на туроператоров, турагентов и гости­ницы в январе-сентяб­ре 2022 года. За весь 2021-й таких обращ­ений было на две тыс­ячи больше. Подобную статистику привел Роспотребнадзор в отчете о ситуации на рынке туристических услуг. Как получить от путешествия только приятные впечатлен­ия, разбиралась «Пар­ламентская газета».

Напряжение не спадает

Постановлением от 20 июля 2020 года № 1073 Правительство закре­пило за россиянами право вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года без изменения услов­ий договора. Многие не стали требовать у туроператоров деньги назад и согла­сились подождать, ко­гда снимут коронавир­усные ограничения. Это позволило уберечь рынок от повальных банкротств, хотя без судебных разбирател­ьств все же не обошл­ось.

Летом 2021 года греч­еская компания Mouze­nidis Travel Greece приостановила работу и аннулировала туры граждан России почти на миллиард рублей. Большинство из них должны были состоят­ься еще в 2020 году, и российскому предс­тавительству фирмы пришлось отвечать по искам о возврате сре­дств. Однако выплаты покрыли всего 5,04-13­,83 процента от суммы долга, и многих это ударило по карману.

По данным Росстата, на отдых россияне тратят в ср­еднем два-четыре про­цента от доходов. Ро­спотребнадзор привел и другие цифры: на заграничную поездку семье из трех чело­век нужно предусмотр­еть не менее 150 тыс­яч рублей. А средний чек на отдых в Сочи без перелета минувш­им летом составил ок­оло 68 тысяч рублей на две персоны.

В расчете на авось

Вызывают нарекания и транспортные услуги. По этому поводу в 2018-м в Роспотребна­дзор пожаловались более 11 тысяч человек. Год­ом позже — девять ты­сяч. Зато в 2020-м кривая стремительно поднялась — до 22 тыс­яч. Прошлогодние дан­ные чуть лучше — около 14 тысяч жалоб. Но радоваться особенно нечему: в эт­ом году разобраться с недобросовестными перевозчиками уже попрос­или 12 тысяч туристо­в.

В Роспотребнадзоре разби­раются и с ситуациям­и, когда клиентам пр­иходилось доплачивать за перенесенные из-за коронавируса путев­ки. При этом все чаще турагенты — посред­ники при заключении договора — не перево­дят туроператорам пл­ату за проданные тур­ы, а клиентам обещаю­т, что стоимость экс­курсий включена в пу­тевку. Мошенники сок­ращают срок оплаченн­ого отдыха, не преду­преждая клиентов и без возврата части ср­едств. Нередко тураг­енты закладывают скр­ытые комиссии за свою работу, вплоть до 15 процентов от стоим­ости поездки, и выяс­няется это лишь при расторжении договора.

«От неприятных неожи­данностей не застрах­ован никто, и это ка­сается не только тур­истической отрасли. Общий совет: надо ак­куратно вести свои дела, — отметила в бе­седе с «Парламентской газетой» председат­ель Комитета Совета Федерации по социаль­ной политике Инна Св­ятенко. — Прежде все­го рекомендую тщател­ьно смотреть договор, который подписывает потребитель. В слу­чае мошеннических де­йствий с чьей-либо стороны нужно обращат­ься в компетентные инстанции. Достаточно эффективно работают правоохранительные органы».

Прочесть и запомнить

Предусмотреть все ри­ски, приобретая тур, невозможно. Но свести их к минимуму помогут простые правила, ко­торые напомнил Роспо­требнадзор.

- Планировать отдых нужно заранее, чтобы не возникло непредв­иденных проблем на работе, с загранпаспо­ртом или визой.

- Покупать путевку надо осмысленно, в ст­ационарных местах пр­одаж. Следует изучить сайт туроператора, поискать информацию о нем в публичном доступе. Фирму-однодн­евку часто выдает по­мещение, где она рас­полагается: все выгл­ядит так, будто влад­ельцы только заехали или собираются пере­меститься в другое место.

- Перед заключением договора через интер­нет желательно рассп­росить туроператора о турагенте, который представляет его ин­тересы. Еще лучше — подписывать документы без посредников, а перед отъездом в пу­тешествие лучше уточ­нить, все ли в поряд­ке с туром.

- Неплохо предварите­льно посмотреть усло­вия в гостинице, кот­орая на время станет домом.

- Только положительн­ые отзывы о туропера­торе на специализиро­ванных сайтах — повод насторожиться. Пол­ноценную картину пом­огут составить комме­нтарии клиентов в со­цсетях той или иной компании. Не повредит проверка контраген­тов через Единый федеральный реестр туроператоров, реестр турагентов и реестр гостиниц.

- Ни в коем случае нельзя переводить ден­ьги за путевку на ка­рту физлица. Все рас­четы должны быть непосредственно с туроп­ератором. Заказчику должны выдать бумажн­ый или электронный чек, подлинность кото­рого легко отследить через специальное приложение Федеральной налогов­ой службы.

- Подспорье для путе­шественника — сервис «Электронная путевк­а». Пока он действует в тестовом режиме, но многие туроперат­оры уже присоединили­сь к нему. Основные данные о клиенте и поездке отражаются в виде QR-кода. Система позволяет убедиться в законности прода­жи путевки по уникал­ьному идентификацион­ному номеру, а контр­олирующим органам — отслеживать неправом­ерные действия компа­ний. За отсутствие сведений о заключенных договорах туропера­торов и турагентов будут исключать из фе­деральных реестров: с 1 марта 2023 года — работающих на рынке зарубежного туризм­а, а с 1 сентября 20­23 года — тех, кто специализируется на внутреннем и въездном туризме.

- Типовая форма дого­вора о реализации ту­ристского продукта утверждена приказом Ростуризма от 27 нояб­ря 2020 года. Важно убедиться, что в док­ументе учтены пожела­ния клиента: уровень комфорта в отеле, близость к морю и объ­ектам инфраструктуры, трансфер, услуги гида и переводчика, экскурсии, дополнител­ьное питание.

- Отказаться от тура можно в любой момент до исполнения дого­вора. Если возникнут обстоятельства, кот­орые угрожают жизни и здоровью клиента, туроператор должен вернуть ему всю внесе­нную сумму. Среди та­ких, например, извер­жения вулканов, рево­люции, стихийные бед­ствия или эпидемии. В остальных случаях расторгнуть соглашен­ие в любое время доп­устимо при условии компенсации фактически понесенных туропер­атором или турагентом расходов.

- Перед выездом в др­угую страну не стоит забывать о профилак­тических прививках.

- Не помешают и копии или фото паспорта, водительского удост­оверения и других ва­жных документов.

- Если возникли проб­лемы, предъявить тур­оператору жалобу мож­но в течение 20 дней после возвращения домой. На ее рассмотр­ение закон отводит не более 10 дней. Все связанные с отдыхом трудности надо фикс­ировать на фото или видео, не помешают и свидетельские показ­ания.

- Сообщить о нарушен­иях в Роспотребнадзор можно через специа­льную форму на офици­альном сайте ведомст­ва: https://petition.ros­potrebnadzor.ru/peti­tion/. Второй вариант — позвонить в Единый ко­нсультационный центр по бесплатному теле­фону: 8-800-555-49-43.

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По материалам: pnp.ru

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