. В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых

В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых

В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых«Известия»: Минздрав РФ призвал расширить список болезней для прохождения диспансеризации

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой изменить порядок диспансерного наблюдения за взрослыми людьми. Документ охватывает ряд хронических заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, при которых полагается диспансерное наблюдение, пишут «Известия».

Проект приказа Минздрава «О внесении изменений в Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» опубликовали 22 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что в ведомстве предложили изменить порядок прохождения диспансеризации в документе от 15 марта 2022 года.

Инициативу разработали в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», действующего с 2011 года. Ожидается, что нововведения улучшат систему диспансерного наблюдения пациентов и позволят расширить список болезней для прохождения обследования.

Уточняется, что речь идет о хронических заболеваниях, осложнениях после тяжелых инфекционных заболеваний, включая постковидный синдром, и о других состояниях.

«В данном случае речь идет о расширении осмотров невролога, эндокринолога и так далее. Сейчас оперативно вносятся именно те изменения, которые нам необходимы», — подчеркнул сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых 21 апреля. Согласно документу, проводить обследования следует врачам-терапевтам, врачам-специалистам по отдельным заболеваниям, врачам по медицинской профилактике и фельдшерам.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

День Иоанна Златоуста 26 ноября 2022 года: 5 интересных фактов из жизни святого
День Иоанна Златоуста 26 ноября 2022 года: 5 интересных фактов из
В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых
В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации
Путин заявил о неизменности планов по развитию России
Путин заявил о неизменности планов по развитию России
Трем странам предрекли валютный кризис
Трем странам предрекли валютный кризис
Не ретроградный Юпитер: гороскоп для всех знаков зодиака до конца 2022 года
Не ретроградный Юпитер: гороскоп для всех знаков зодиака до конца
Теннис людей с безграничными возможностями
Теннис людей с безграничными возможностями
Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам
Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам
Европе предрекли рост смертности из-за энергетического кризиса
Европе предрекли рост смертности из-за энергетического кризиса
Новый трейлер Marvel’s Midnight Suns посвятили боевой системе в игре
Новый трейлер Marvel’s Midnight Suns посвятили боевой системе в игре
Пятилетие отметил всероссийский проект "Добро не уходит на каникулы"
Пятилетие отметил всероссийский проект "Добро не уходит на
Роспотребнадзор опроверг слухи об усилении погранконтроля по ковиду
Роспотребнадзор опроверг слухи об усилении погранконтроля по ковиду
Нумеролог рассказала, как вычислить возраст души и узнать свое предназначение в этой жизни
Нумеролог рассказала, как вычислить возраст души и узнать свое

Топ на сегодня

Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей (2 фото)
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей
Британские медсестры выйдут на забастовку
Британские медсестры выйдут на забастовку
Страны ЕС исключат российский газ из совместных закупок
Страны ЕС исключат российский газ из совместных закупок
Оценено влияние санкций на Россию и Европу
Оценено влияние санкций на Россию и Европу

Еще по теме

В МВД России предложили изменить правила прохождения техосмотра
Минздрав предложил изменить порядок медицинского освидетельствования водителей
Порядок смены юрисдикции для иностранных компаний предложили уточнить
Правила медосмотра детей для приёма в закрытые учебные заведения предложили изменить