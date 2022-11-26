В России предложили ввести специальные права на владение собаками
Отечественные кинологи предложили учредить в РФ специальные права на владение собаками: документы могут быть разработаны по аналогии с водительскими удостоверениями. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" заявил глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.
Дементьев подчеркнул, что в России необходимо начать вести единый учет питомцев, а также обновить перечень "потенциально опасных" собак, сделав его более актуальным для отечественных реалий.
"Список был утвержден несколько лет назад, давайте возьмем первую собаку из этого списка потенциально опасных — акбаш. Вы когда-нибудь видели такую? Мы знаем овчарку, колли, а как выглядит акбаш? Те люди, которые готовили этот список, внесли в этот список тех собак, которые на территории нашей страны, мягко говоря, нечасто встречаются", – отметил кинолог.
С марта 2023 года в России будет ограничена продажа животных: согласно новому закону, ими нельзя будет торговать в зоомагазинах и на птичьих рынках.
Ранее россиянку оштрафовали за громкий лай ее собаки. В суде пояснили, что нарушение нематериальных прав на отдых и благоприятную среду также может быть основанием для удовлетворения иска о взыскании морального вреда.