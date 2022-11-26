. Виктория Бекхэм показала процесс создания своих платьев, но ее обвинили в пропаганде анорексии
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Виктория Бекхэм показала процесс создания своих платьев, но ее обвинили в пропаганде анорексии

Виктория Бекхэм показала процесс создания своих платьев, но ее обвинили в пропаганде анорексии

48-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма занимается бизнесом в индустрии моды. Виктория решила продемонстрировать подписчикам, как ее работники делают платья, однако многие принялись обсуждать не их, а фигуру женщины.

Бекхэм показала несколько фотографий, на которых сотрудники ее цеха прямо на ней подгоняют платье под фигуру. Однако многим экс-вокалистка группы Spice Girls показалась настолько худой, что это можно приравнять к пропаганде анорексии.


"Кампания за анорексию удалась на славу", "Вижу твои ребра", "Руки как у 80-летней", "Думаю, у вас расстройство пищевого поведения, а вы отрицаете", "Выглядит ужасно", "Слишком костлявая", "Выглядишь нездоровой", — писали пользователи.

Тем не менее, многие похвалили Викторию за красоту и фигуру, а также попытались защитить от нападок. "Она вас не просила выглядеть так, как она. Живите своей чертовой жизнью", "В чем ваша проблема? Оставьте Викторию в покое и занимайтесь своими делами", — отозвались поклонники.


Виктория Бекхэм поссорилась с Николой Пельтц из-за своего платья

К слову, увлечение бизнесвумен модой однажды стали и причиной разногласий в семье. Старший сын семьи Бруклин Бекхэм в этом году женился на актрисе Николе Пельтц, для которой Виктория сделала платье. Однако ближе к торжеству Никола перестала отвечать на звонки свекрови и в итоге надела другое платье.

По слухам, после этого отношения между ними не заладились. В соцсетях они оставляют друг другу комплименты, но инсайдеры западных СМИ утверждают, что в действительности у них холодные отношения. Бруклин в интервью говорил, что это не его дело, а его отец даже вспылил, что личные дела семьи обсуждают в прессе.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в день свадьбы
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По материалам: uposters.ru

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