. Власти США разрешили Сhevron импортировать нефть из Венесуэлы

Вадим Карасев

Власти США разрешили компании Сhevron импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы

Власти Соединенных Штатов разрешили американской нефтегазовой компании Chevron импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов США.

Таким образом, Вашингтон ослабил санкции, действующие в отношении латиноамериканского государства.

«Разрешаются... продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron», — сказано в генеральной лицензии. Уточняется, что речь идет о совместных предприятиях с участием американской компании и венесуэльской PdVSA.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон хочет дать Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле. В издании пояснили, что это является сигналом смягчения санкций против страны. Chevron решила восстановить частичный контроль над добычей нефти на венесуэльских месторождениях, в которых у компании сохранились доли благодаря совместным предприятиям с Petroleos de Venezuela SA.